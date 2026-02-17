Ενας νεκρός, δύο τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι στο Σίδνεϊ

Άνδρας έχασε τη ζωή του και άλλοι δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση με μαχαίρι που διαπράχθηκε το πρωί στο Σίδνεϊ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι υπηρεσίες άμεσης επέμβασης κλήθηκαν σε δυτικό προάστιο της αυστραλιανής μεγαλούπολης περί τις 10:00 (τοπική ώρα· 01:00 ώρα Ελλάδας) αφού κατά πληροφορίες άνδρας μαχαίρωσε κόσμο προτού διαφύγει πεζή, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της αστυνομίας της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας. Η επίθεση διαπράχτηκε σε πολυάσχολη εμπορική συνοικία.

Τραυματιοφορείς προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες σε τρεις ανθρώπους σοβαρά τραυματισμένους, ωστόσο άνδρας μεταξύ 30 και 50 ετών υπέκυψε στα τραύματα του επιτόπου, σύμφωνα με τον ανώτερο αξιωματικό της αστυνομίας Σάιμον Γκλάσερ.

Τα άλλα δυο θύματα, 22χρονος άνδρας και 47χρονη γυναίκα, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, πρόσθεσε.

Κατά τον αξιωματικό της αστυνομίας Γκλάσερ, ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην περιοχή.

«Ο φερόμενος ως παραβάτης της νομοθεσίας είναι γνωστός στην αστυνομία για μικροαδικήματα και σειρά επεισοδίων ψυχικής υγείας», σημείωσε ο κ. Γκλάσερ, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου εντός της ημέρας.

«Είναι ακόμη πολύ νωρίς στην έρευνα» και η αστυνομία «δεν γνωρίζει ποιο ήταν το κίνητρο», ωστόσο «φαίνεται πως επρόκειτο για επίθεση που έγινε κατά τύχη», είπε ο αξιωματικός.



ΑΠΕ-ΜΠΕ