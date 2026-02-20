Ακόμα πιο δύσκολη η μεταφορά μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας: Eυθύνες στην Περιφέρεια επιρρίπτει η Ενωση συλλόγων γονέων Καλαμάτας

Η Ενωση επισημαίνει πως “η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει τεράστιες ευθύνες και θα πρέπει να τις αναλάβει” και ζητεί “άμεσα να ανακληθεί η απαράδεκτη απόφαση και όλα τα παιδιά να μεταφέρονται με ασφάλεια και έγκαιρα στο σχολείο τους”. Σε ανακοίνωσή της η Ενωση Συλλόγων Γονέων Καλαμάτας σημειώνει: “Τα προβλήματα με τη μεταφορά μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας, μέρος των οποίων είχαμε αναδείξει το προηγούμενο διάστημα, όχι μόνο συνεχίζονται αλλά και αιφνιδιαστικά επιδεινώθηκαν δραματικά, θέτοντας σε κίνδυνο μέχρι και την σωματική ακεραιότητα μαθητών, χωρίς καμία υπερβολή!

Συγκεκριμένα, «εν μία νυκτί» καταργήθηκαν σχεδόν όλες οι μετακινήσεις με ταξί των μαθητών, οι οποίοι ζουν μακριά από το σχολείο και ως λύση βρέθηκε να μπουν τρία μεγάλα λεωφορεία που θα «μαζεύουν» τα παιδιά από διάφορα σημεία, από τη Μάνη μέχρι τη Βελίκα!!! Προτείνεται μάλιστα στα παιδιά να περπατάνε μέχρι την πλησιέστερη στάση από την οποία θα περνάνε τα προαναφερθέντα λεωφορεία της γραμμής, η οποία στην πλειοψηφία απέχει τουλάχιστον 1-1,5 χιλιόμετρο από τα σπίτια τους! Όχι, δεν μιλάμε για το 1950, που τα παιδιά ζώνονταν τη σάκα και μέσα στη βροχή έπρεπε να περπατήσουν χιλιόμετρα, αν ήθελαν να μάθουν γράμματα. Μιλάμε για το 2026! Και τα παιδιά μας πρέπει σύμφωνα με την Περιφέρεια να περπατάνε καθημερινά πηγαινέλα 3 χιλιόμετρα σε δρόμους που δεν έχουν καν πεζοδρόμιο (βλ. δρόμος Βέργας κ.α.) με τη τσάντα τους και -στην περίπτωση του Μουσικού- με βαριά μουσικά όργανα! Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει τεράστιες ευθύνες και θα πρέπει να τις αναλάβει, χωρίς να πει ξανά ότι δεν ήξερε! * Στις 12/12/2025 αποστείλαμε υπόμνημα για το πρόβλημα του Μουσικού και των ειδικών σχολείων στον περιφερειάρχη,κο Αναστασόπουλο και προς την Περιφερειακή Επιτροπή, * Το μέλος του ΔΣ της Ένωσης και πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του Ειδικού σχολείου Καλαμάτας, Αγγελική Ταυλαρίου, είχε δια ζώσης παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου συζητιόταν το θέμα των μεταφορών. * Στις 14/01/2026 αποστείλαμε επείγον διάβημα διαμαρτυρίας, γιατί ήρθε στα χέρια μας η πρόταση του διαγωνισμού και είδαμε ότι, ενώ είχαν λυθεί κάποια προβλήματα της απαράδεκτης κατάστασης στο Ειδικό Σχολείο, παρέμεναν τα υπόλοιπα που είχαμε καταδείξει με το υπόμνημά μας!

Πληροφορηθήκαμε, μάλιστα, ότι η Περιφερειακή Επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει το θέμα λόγω του διαβήματός μας, γεγονός μου μας γέμισε αισιοδοξία, ότι λογικά θα είδαν και οι ίδιοι το πρόβλημα και θα φέρουν βελτιωτική πρόταση. Φωνή βοώντος εν τη ερήμω! Λίγες μόνο μέρες πριν την τραγική επέτειο του εγκλήματος στα Τέμπη, αποδεικνύεται ότι τα κέρδη, το κόστος και οι ισολογισμοί μετράνε παραπάνω από την ασφάλεια και τη ζωή μας! Ζητάμε: Αμεσα να ανακληθεί η απαράδεκτη απόφαση. Αμεσα όλα τα παιδιά να μεταφέρονται με ασφάλεια και έγκαιρα στο σχολείο τους. Σε δεύτερο χρόνο, να δρομολογηθούν οι διαδικασίες, ώστε η μεταφορά να γίνεται με ίδια μέσα της Περιφέρειας, γιατί έτσι προβλέπει ο νόμος και γιατί έτσι θα υπάρξει μόνιμη επίλυση του θέματος των μεταφορών. Σύμφωνα με στοιχεία που βρήκαμε, η Περιφέρεια ξοδεύει 30.000.000 ευρώ κάθε χρόνο για τις μεταφορές μαθητών. Εάν υπάρξει ένας σωστός σχεδιασμός σε λίγα χρόνια με τα ίδια χρήματα που ξοδεύει, θα μπορέσει να λύσει μόνιμα το μεγαλύτερο μέρος της μεταφοράς μαθητών”.