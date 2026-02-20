Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας: Ζήτησε άμεσες παρεμβάσεις για τα προβλήματα στα σχολεία

Ο δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι θα αποκατασταθεί άμεσα το πρόβλημα θέρμανσης στο συγκρότημα του 1ου και 2ου ΕΠΑΛ και του συστεγαζόμενου Εσπερινού ΕΠΑΛ Καλαμάτας, ενώ το Δ.Σ. της Α’ ΕΛΜΕ διεκδικεί κάλυψη όλων των λειτουργικών αναγκών των σχολείων από το κράτος, με απλούστευση των διαδικασιών χρηματοδότησής τους και κατασκευή νέου κτηρίου για το ΕΝΕΕΓΥΛ Καλαμάτας.

Στη συνάντηση παρέστησαν οι αντιδήμαρχοι Τεχνικών Υπηρεσιών – Συντήρησης Υποδομών και Παιδείας, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Δ.Σ. της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας, μεταξύ αυτών που συζητήθηκαν, υπήρξαν οι εξής δεσμεύσεις από τη δημοτική αρχή: 1. Θα γίνει προσπάθεια να απλοποιηθεί η επικοινωνία των διευθυντών/ριών με τον αρμόδιο υπάλληλο του δήμου για τα οικονομικά και την προμήθεια υλικών. 2. Το σύνολο των δαπανών για τη λειτουργία των σχολείων θα καλύπτεται από την παγία και διαγωνισμός θα γίνεται για 4-5 υλικά. 3. Θα αποκατασταθεί άμεσα το πρόβλημα θέρμανσης στο συγκρότημα του 1ου και 2ου ΕΠΑΛ και του συστεγαζόμενου Εσπερινού ΕΠΑΛ Καλαμάτας. 4. Θα ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου η αύξηση ισχύος στο 1ο-2ο ΕΠΑΛ και στο 4ο6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας. 5. Θα επιδιορθωθεί το πρόβλημα με το κλιματιστικό στο αμφιθέατρο του Μουσικού σχολείου Καλαμάτας. 6. Θα συντηρηθούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις των σχολικών μονάδων. 7. Θα ενισχυθεί η ομάδα που θα επιδιορθώνει τις άμεσες βλάβες των σχολείων με έκτακτες προσλήψεις υπαλλήλων. 8. Από τα μέσα Μάρτη, θα υπάρχει βιβλίο συντήρησης σε κάθε σχολείο, όπου θα το ενημερώνουν οι συντηρητές. Αντίθετα, αρνητική ήταν η τοποθέτηση της δημοτικής αρχής για: 1. Μεταφορά του ΕΝΕΕΓΥΛ σε νέο κτήριο, παρά το ότι στο υπάρχον δεν μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες, και οι αίθουσες που έχουν φτιαχτεί είναι εκτός προδιαγραφών, καθώς «ουδέν μονιμότερον του προσωρινού». 2. Το πρόβλημα με τα πλημμυρισμένα υπόγεια του Μουσικού Σχολείου. Σε κάθε βροχόπτωση επειδή δεν έχει τοποθετηθεί μεμβράνη στεγανοποίησης από τον κατασκευαστή εισέρχονται νερά, ενώ δεν έχει υπογραφεί η παραλαβή του σχολείου από τους αρμόδιους υπαλλήλους, και δεν υπάρχει προτεινόμενη λύση. 3. Την αλλαγή των παλιών κουφωμάτων (αλουμίνια κτλ.) και την επισκευή των μονώσεων σε σχολεία με ηλικία δεκάδων ετών, εκτός από τα σχολεία που εντάσσονται σε συγκεκριμένα προγράμματα, εξαιτίας του αυξημένου κόστους”. Το Δ.Σ. της Α’ ΕΛΜΕ παρατηρεί ότι “η συνάντηση με τον δήμαρχο Καλαμάτας επιβεβαίωσε πως η κυβερνητική πολιτική που επαίρεται για το πρωτογενές πλεόνασμα, το τουριστικό θαύμα και τους ρυθμούς ανάπτυξης είναι αυτή ακριβώς που στερεί από τα σχολεία τους απαραίτητους πόρους για τη σύγχρονη και ασφαλή λειτουργία τους. Τα χρήματα που δίνει η Πολιτεία για τη συντήρηση και τη λειτουργία των σχολείων δεν επαρκούν ούτε για τα στοιχειώδη και επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Για παράδειγμα, η έλλειψη θέρμανσης δεν συνιστά απλώς τεχνική εκκρεμότητα αλλά αποτελεί σοβαρό πλήγμα σε αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες παροχής εκπαιδευτικού έργου. Επίσης, η λογική των ΣΔΙΤ και των εργολάβων έχει πολλαπλασιάσει τις κακοτεχνίες και την επιλογή υλικών δεύτερης και τρίτης ποιότητας με ολέθριες συνέπειες. Το σωματείο καλεί όλη την εκπαιδευτική κοινότητα να μη συμβιβαστεί με την εικόνα της μιζέριας και της υποχρηματοδότησης. Διεκδικούμε ένα σχολείο που θα ανταποκρίνεται, τόσο στη μορφή όσο και στο περιεχόμενο, στις ανάγκες του 21ου αιώνα. Για αυτό στο αμέσως επόμενο διάστημα θα επιδιώξουμε κοινό αγωνιστικό βηματισμό με γονείς και μαθητές/τριες”. Το Δ.Σ. της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας δηλώνει ότι “διεκδικούμε: Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία. Κάλυψη όλων των λειτουργικών αναγκών των σχολείων από το κράτος, με απλούστευση των διαδικασιών χρηματοδότησής τους. Σύγχρονα και ασφαλή κτήρια που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Άμεση επισκευή των σχολικών κτηρίων με προτεραιότητα στις παρεμβάσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια και την υγιεινή. Κατασκευή νέου κτηρίου για το ΕΝΕΕΓΥΛ Καλαμάτας”.