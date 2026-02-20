Χρυσό Βραβείο για το Messinia Forum στα Event Awards 2026

Το χρυσό βραβείο για το Messinia Forum στην κατηγορία Tourism Event κατέκτησε ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας, στο πλαίσιο των Event Awards 2026.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, στο InterContinental Athenaeum Athens, στο πλαίσιο της επετειακής τελετής για τα 10 χρόνια του θεσμού των Event Awards, παρουσία 500 κορυφαίων στελεχών της αγοράς, εκπροσώπων επιχειρήσεων, θεσμικών και ακαδημαϊκών φορέων.

Η βραβευμένη υποψηφιότητα με τίτλο «Messinia Forum – Ο Τουρισμός της Μεσσηνίας Μέσα από τη Γεύση, τη Φύση και τον Άνθρωπο» αναδείχθηκε ως πρότυπο διοργάνωσης που συνδυάζει στρατηγική σκέψη, εξωστρέφεια και συλλογική δράση, αναδεικνύοντας τη Μεσσηνία ως προορισμό αυθεντικής και ολοκληρωμένης εμπειρίας 365 ημερών.

Τα Event Awards, ο μεγαλύτερος θεσμός επιβράβευσης της δημιουργικότητας και της αποτελεσματικότητας στον χώρο των εκδηλώσεων στη χώρα, συμπλήρωσαν φέτος μία δεκαετία συνεχούς παρουσίας, αναδεικνύοντας έργα που ξεχώρισαν για την καινοτομία, τη στρατηγική τους στόχευση και τον ανθρώπινο χαρακτήρα της εμπειρίας.

Η διάκριση του Messinia Forum αποτυπώνει τη δυναμική ενός οικοσυστήματος συνεργασίας που συνδέει την εστίαση, την πρωτογενή παραγωγή, τον τουρισμό εμπειρίας και τη φιλοξενία, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τον τόπο.

Το Forum έχει εξελιχθεί σε πλατφόρμα διαλόγου, δικτύωσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, με σταθερό προσανατολισμό στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Με την ώθηση της χρυσής αυτής διάκρισης, ο Σ.Ε.Μ. προχωρά στη διοργάνωση του 4ου Messinia Forum, που θα πραγματοποιηθεί στις 25 και 26 Απριλίου 2026, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, με κεντρικό τίτλο «Messinia 365 – Beyond Limits, Building Skills for the Future». Η φετινή διοργάνωση θα επικεντρωθεί στις δεξιότητες που απαιτεί η τουριστική αγορά του αύριο, δίνοντας έμφαση στην εκπαίδευση, την καινοτομία και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού.