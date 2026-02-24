Ο Τομ Χανκς θα υποδυθεί τον Αβραάμ Λίνκολν στην ταινία «Lincoln in the Bardo»

Ο Τομ Χανκς πρόκειται να υποδυθεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Αβραάμ Λίνκολν στο «Lincoln in the Bardo», κινηματογραφική μεταφορά του best-seller μυθιστορήματος του συγγραφέα Τζορτζ Σόντερς του 2017.

Ο Ντιουκ Τζόνσον σκηνοθετεί την ταινία, η οποία είναι ένα υβρίδιο ζωντανής δράσης και stop-motion animation και προέρχεται από την Starburns Industries. Ο βραβευμένος με Όσκαρ Τομ Χανκς θα εμφανιστεί ως μια live-action εκδοχή του 16ου προέδρου των ΗΠΑ για την ταινία που είναι αυτή τη στιγμή στο στάδιο της παραγωγής στο Λονδίνο.

Ο Τζόνσον, ο οποίος ήταν ένας από τους σκηνοθέτες της υποψήφιας για Όσκαρ ταινίας κινουμένων σχεδίων του 2015, «Anomalisa», υποδύεται τον Λίνκολν στο «Bardo» σε σενάριο του Σόντερς.

Το «Lincoln in the Bardo» επικεντρώνεται στη σχέση του Λίνκολν με τον πρόσφατα αποβιώσαντα 11χρονο γιο του, Γουίλι Λίνκολν.

