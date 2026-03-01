Polymarket: Μεγάλα κέρδη από στοιχήματα για τις επιθέσεις στο Ιράν!

Πολλοί χρήστες στην αμερικανική πλατφόρμα στοιχημάτων και προβλέψεων Polymarket κέρδισαν σημαντικά ποσά στοιχηματίζοντας πότε θα πραγματοποιηθούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Τουλάχιστον επτά διαφορετικοί λογαριασμοί στην πλατφόρμα φαίνεται ότι κέρδισαν συνολικά πάνω από 1,5 εκατ. δολάρια στοιχηματίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν αυτό το Σαββατοκύριακο. Πέντε από αυτούς ήταν νέοι λογαριασμοί.

Ένας χρήστης με το ψευδώνυμο «Magamyman» είχε στοιχηματισει πέρυσι σε πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν. Όλοι αυτοί οι λογαριασμοί ήταν ανώνυμοι. Όπως αναφέρει ο Guardian σε δημοσίευμά του, μια πλατφόρμα ανάλυσης κρυπτονομισμάτων χαρακτήρισε έξι από αυτούς ως ύποπτοι για εσωτερική πληροφόρηση, επισημαίνοντας ότι τα στοιχήματά τους χρηματοδοτήθηκαν τις τελευταίες ημέρες και τοποθετήθηκαν ειδικά για αυτό το Σαββατοκύριακο- έχοντας αποφέρει συλλογικά περίπου 1,2 εκατ. δολάρια κερδών.

Η πλατφόρμα Polymarket έλαβε χρηματοδοτηση το περασμένο καλοκαίρι από εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου, με την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο οποίος συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο τυης επιχείρησης. Λίγους μήνες μετά την επένδυση, οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές διέκοψαν τις έρευνες που αφορούσαν την πλατφόρμα, μεταξύ άλλων και για ενδεχόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Νωρίτερα φέτος, ένας άλλος νέος λογαριασμός στην Polymarket φαινόταν να κέρδισε σχεδόν μισό εκατομμύριο δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα.

Σε δημόσια δήλωσή της η πλατφόρμα υποστήριξε ότι οι αγορές πρόβλεψης έχουν ως στόχο να αξιοποιήσουν τη συλλογική «σοφία του πλήθους» για να δημιουργούν ακριβείς, αντικειμενικές προβλέψεις για σημαντικά γεγονότα, ειδικά σε κρίσιμες στιγμές όπως η τρέχουσα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή- και μπορούν να δίνουν απαντήσεις με τρόπους που τα παραδοσιακά μέσα δεν μπορούν.

