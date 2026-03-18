Συναγερμός στην Αγγλία: 20 κρούσματα μηνιγγίτιδας και δύο νεκροί

Συνολικά 20 κρούσματα μηνιγγίτιδας έχουν αναφερθεί στις Αρχές, 9 από τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί και έντεκα εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο έρευνας, όπως ανέφερε σήμερα η βρετανική υπηρεσία υγειονομικής ασφάλειας, αναθεωρώντας προς τα πάνω τον απολογισμό της επιδημίας αυτής που έχει προκαλέσει δύο θανάτους στην Αγγλία.

Ο Βρετανός υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ χαρακτήρισε χθες, Τρίτη, «άνευ προηγουμένου» την επιδημία αυτή στην περιοχή του Καντέρμπουρι, στη νοτιοανατολική Αγγλία.

«Η κατάσταση εξελίσσεται γρήγορα και ενδέχεται να καταγραφούν και άλλα κρούσματα», προειδοποίησε σε μία ανακοίνωση η υγειονομική υπηρεσία, η UKHSA.

Μέχρι τώρα όλοι οι άνθρωποι που μολύνθηκαν είναι «νέοι ενήλικες», είπε.

Η πλειονότητα των περιπτώσεων συνδέεται με το νυχτερινό κέντρο Club Chemistry, όπου συχνάζουν φοιτητές του Καντέρμπουρι, «μεταξύ 5 και 7 Μαρτίου», σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας.

Οι δύο άνθρωποι που πέθαναν ήταν μια 18χρονη τελειόφοιτη μαθήτρια ονόματι Τζούλιετ και ένας 21χρονος φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Κεντ.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε η UKHSA, 9 περιπτώσεις έχουν επιβεβαιωθεί από εργαστηριακές αναλύσεις και έντεκα εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο έρευνας, ανεβάζοντας το σύνολο σε 20 (έναντι 15 μέχρι τώρα).

Έξι από αυτά, μεταξύ των οποίων και οι περιπτώσεις που κατέληξαν, ήταν μηνιγγιτιδοκοκκικές λοιμώξεις «που ανήκουν στην ομάδα Β», ένα σπάνιο αλλά πολύ σοβαρό στέλεχος.

Το γαλλικό υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε ότι ένα άτομο νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη Γαλλία. Πρόκειται για άτομο που είχε φοιτήσει στο πανεπιστήμιο του Κεντ.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, περισσότερες από 2.500 δόσεις αντιβιοτικών έχουν συνταγογραφηθεί σε φοιτητές, που είχαν έρθει σε επαφή με κρούσμα και σε άτομα που είχαν πάει στο Club Chemistry μεταξύ 5 και 7 Μαρτίου, ανέφερε η UKHSA.

Οι γενικοί ιατροί σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο καλούνται να συνταγογραφούν αντιβιοτικά στα άτομα που είχαν πάει στο νυχτερινό κέντρο τις συγκεκριμένες ημερομηνίες, καθώς και στους φοιτητές του Πανεπιστημίου του Κεντ.

«Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της επιδημίας», θα εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα στοχευμένου εμβολιασμού, ξεκινώντας από τους φοιτητές που διαμένουν σε πανεπιστημιακές κατοικίες της πανεπιστημιούπολης του Καντέρμπουρι του Πανεπιστημίου του Κεντ, δήλωσε η υγειονομική υπηρεσία.

«Αρχικά», η υπηρεσία θα επικοινωνήσει με έως 5.000 φοιτητές για να τους προτείνει εμβόλιο.

Πιο σπάνια από την ιογενή μηνιγγίτιδα, η βακτηριακή μηνιγγίτιδα προκαλεί τον θάνατο εάν δεν αντιμετωπιστεί και, ακόμη και όταν αντιμετωπίζεται, φέρει υψηλό ποσοστό θνησιμότητας και σημαντικό κίνδυνο μακροχρόνιων προβλημάτων υγείας.

