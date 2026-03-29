Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026 08:38

Βρετανία: Αυτοκίνητο χτύπησε πεζούς στην πόλη Ντέρμπι - Συνελήφθη ένας άνδρας

Βρετανία: Αυτοκίνητο χτύπησε πεζούς στην πόλη Ντέρμπι - Συνελήφθη ένας άνδρας

Premium Strom

Ένας άνδρας συνελήφθη αφού αυτοκίνητο χτύπησε πολλούς πεζούς στο κέντρο της πόλης Ντέρμπι στη Βρετανία χθες, Σάββατο, το βράδυ, γράφουν οι Times, επικαλούμενοι την αστυνομία.

Μερικοί από τους πεζούς που χτυπήθηκαν τραυματίστηκαν σοβαρά και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από διασώστες των πληρωμάτων ασθενοφόρων προτού διακομισθούν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το δημοσίευμα των Times.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

ΔΙΕΘΝΗ
