Βρετανία: Αυτοκίνητο χτύπησε πεζούς στην πόλη Ντέρμπι - Συνελήφθη ένας άνδρας

Ένας άνδρας συνελήφθη αφού αυτοκίνητο χτύπησε πολλούς πεζούς στο κέντρο της πόλης Ντέρμπι στη Βρετανία χθες, Σάββατο, το βράδυ, γράφουν οι Times, επικαλούμενοι την αστυνομία.