Γαλλία: Ο Μελανσόν ανακοίνωσε υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές του 2027

Ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, ηγέτης της γαλλικής ριζοσπαστικής αριστεράς και αρχηγός του κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI), επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι θα θέσει ξανά υποψηφιότητα για την προεδρία το 2027, στην τέταρτη προσπάθειά του να καταλάβει το υψηλότερο αξίωμα.

Μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι TF1, ο 74χρονος πολιτικός κάλεσε σε δημιουργία κοινού μετώπου με την Ισπανία ενάντια στον πόλεμο που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή.

«Απειλούμαστε από έναν εκτεταμένο πόλεμο, απειλούμαστε από μια θεαματική κλιματική αλλαγή, και τώρα πλησιάζει μια οικονομική και κοινωνική κρίση», είπε. Πρόσθεσε ότι πιστεύει πως αν και η κύρια πολιτική απειλή στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους φαίνεται ότι θα προέρχεται από το ακροδεξιό Εθνικό Συνασπισμό, «θα τους νικήσουμε άνετα».

Υποψήφιος της Εθνικής Συσπείρωσης για τις προεδρικές εκλογές θα είναι είτε η 57χρονη Μαρίν Λεπέν είτε το δεξί της χέρι, ο 30χρονος ηγέτης του κόμματοςΖορντάν Μπαρντελά. Μια απόφαση του εφετείου που αναμένεται τον Ιούλιο σχετικά με την καταδίκη της Λεπέν για υπόθεση πλαστών θέσεων εργασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενδέχεται να την εμποδίσει να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία το επόμενο έτος.

Κάποιοι πιστεύουν ότι ο Μελανσόν θα μπορούσε να καταφέρει να φτάσει στον δεύτερο γύρο για πρώτη φορά, αν οι ψήφοι του κέντρου κατανεμηθούν μεταξύ πολλών υποψηφίων. Στις εκλογές του 2012 και του 2017 κατέλαβε την 4η θέση, ενώ στις τελευταίες εκλογές του 2022 την 3η.

