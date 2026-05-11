Δευτέρα, 11 Μαϊος 2026 13:08

Η Μαδρίτη διαβεβαιώνει ότι έλαβε όλα τα απαραίτητα «μέτρα» μετά την ανακοίνωση δύο θετικών κρουσμάτων

Η Ισπανία διαβεβαίωσε σήμερα ότι έλαβε «όλα τα μέτρα» που είναι απαραίτητα για να αποφευχθεί η διάδοση του χανταϊού, μετά την ανακοίνωση δύο θετικών κρουσμάτων, ενός Αμερικανού και μιας Γαλλίδας, μεταξύ αυτών που απομακρύνθηκαν χθες, Κυριακή, στα Κανάρια από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

«Όλα τα μέτρα που υιοθετήθηκαν από την αρχή είχαν στόχο να σπάσουν ενδεχόμενες αλυσίδες μετάδοσης», υπογράμμισε το ισπανικό υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωσή του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Κατηγορία ΔΙΕΘΝΗ
