Αυτιάς στο Ευρωκοινοβούλιο: «Άμεση αύξηση των κοινωνικών κονδυλίων»

Ο κ. Αυτιάς, στην παρέμβασή του, τόνισε ότι «σήμερα, η κοινωνία επιθυμεί σταθερό εισόδημα, προσιτή κατοικία, παιδεία, υγεία και αντιμετώπιση του δημογραφικού» και ότι «όλα τα παραπάνω δεν επιτυγχάνονται χωρίς χρηματοδότηση». Και άρα, «πρέπει άμεσα να αυξηθούν τα κοινωνικά κονδύλια».
Η παρέμβαση του Γ. Αυτιά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ως εξής:
«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε,
Γνωρίζω τις προσπάθειές σας για ανθρώπους που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη σ ’ όλη την Ευρώπη. Αλλά θα πρέπει να σταθούμε σε έργα. Και η κοινωνική πολιτική έχει κυρίως ως έκφραση τον άνθρωπο. Τί θέλει ο κόσμος; Τί θέλουν τα νοικοκυριά; Τί θέλει η κοινωνία; Σταθερό εισόδημα, θέλει προσιτή κατοικία, θέλει δημογραφικό, στήριξη του δημογραφικού, παιδεία και υγεία. Και πώς θα το κάνουμε αυτό; Χωρίς λεφτά δεν μπορεί να γίνει. Άρα, η πρότασή μου είναι αύξηση των κοινωνικών κονδυλίων για να τραβήξουμε μπροστά. Να μπορέσουμε να κοιτάζουμε την κοινωνία στα μάτια».
ΑΠΕ-ΜΠΕ