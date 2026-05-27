Νεκρός ο νέος επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς

«Ο διοικητής του ένοπλου κλάδου της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στη Γάζα εξοντώθηκε χθες», έγραψε στο X ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς.
Ο Κατς και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν ανακοινώσει χθες, Τρίτη, ότι ο ισραηλινός στρατός είχε πραγματοποιήσει μέσα στην ημέρα «πλήγμα στη Γάζα με στόχο τον Μοχάμεντ Όντεχ», τον νέο επικεφαλής των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ-Κάσαμ, του ένοπλου κλάδου της Χαμάς. Μέχρι στιγμής η Χαμάς δεν έχει κάνει καμιά δήλωση σχετικά με τον Όντεχ.
