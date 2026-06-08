Αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ εναντίον του Ιράν σε αντίποινα για την εκτόξευση πυραύλων από την Τεχεράνη

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες, παρά την προτροπή του Ντόναλντ Τραμπ να ασκηθεί αυτοσυγκράτηση, αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν, σε αντίποινα για την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από την Ισλαμική Δημοκρατία εναντίον της ισραηλινής επικράτειας, για πρώτη φορά αφότου κηρύχτηκε κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή την 8η Οκτωβρίου.

Εκατό μέρες αφού ξέσπασε ο πόλεμος και δυο μήνες η εκεχειρία αυτή, που ήδη αμφισβητείτο, η περιοχή απειλείται να τυλιχτεί για άλλη μια φορά στις φλόγες, παρότι ο αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε πως οι νέες εχθροπραξίες δεν θα επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης.

Ακούστηκαν «πολλαπλές εκρήξεις» στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ και στην Ισφαχάν, ανέφερε μέσω Telegram η κρατική τηλεόραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας IRIB, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωνε πως έπληξε «στρατιωτικούς στόχους του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στο δυτικό και στο κεντρικό Ιράν».

Νωρίτερα, κάνοντας λόγο για «σοβαρό σφάλμα» του Ιράν, ο ισραηλινός στρατός είχε διαμηνύσει πως θα ανταπέδιδε «με δύναμη» την ιρανική επίθεση μόλις λάμβανε «το πράσινο φως». Διαβεβαίωσε εξάλλου πως «όλοι» οι ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν.

Ακόμη, έκανε λόγο νωρίς το πρωί για εκτόξευση πυραύλου εναντίον της επικράτειας της χώρας από την Υεμένη, μεγάλο μέρος της οποίας ελέγχεται από το κίνημα των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι πρόσκεινται στο Ιράν. Δεν διαπιστώθηκαν ούτε ζημιές ούτε θύματα.

Η Τεχεράνη χαρακτήρισε τις χθεσινές εκτοξεύσεις «προειδοποίηση», σε ανταπόδοση για τον ισραηλινό βομβαρδισμό νοτίων προαστίων της της Βηρυτού, συμπληρώνοντας πως οποιαδήποτε νέα επίθεση στη λιβανική πρωτεύουσα θα οδηγήσει σε «πιο σθεναρή ανταπόδοση».

Στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, οχυρό του κινήματος Χεζμπολά, που πρόσκειται στην Τεχεράνη, τα ισραηλινά πλήγματα σκότωσαν δυο ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους είκοσι χθες παρά την κατάπαυση του πυρός που έχει κηρυχτεί αλλά μένει μόνο στη θεωρία.

Ενώ η κυβέρνηση των ΗΠΑ λέει πως θέλει το ζήτημα να τεθεί χωριστά, για το Ιράν ο πόλεμος είναι ένας και το ζήτημα του Λιβάνου είναι αδιαχώριστο.

«Το τρομοκρατικό ιρανικό καθεστώς διέπραξε σοβαρό λάθος επιλέγοντας για ακόμη μια φορά την οδό της τρομοκρατίας», ανέφερε χθες ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, σε σύντομο τηλεοπτικό διάγγελμά του.

Προοπτική συμφωνίας υπό αμφισβήτηση

Αυτή ήταν η πτώση φορά που το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός την 8η Απριλίου. Αλλά οι διαπραγματεύσεις της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης έκτοτε δεν έχουν φέρει καρπούς και οι δυο πλευρές ενεπλάκησαν τις τελευταίες ημέρες σε επανειλημμένες ανταλλαγές πυρών γύρω από το στενό του Ορμούζ -- καθώς δεν μοιάζει πιο κοντά ο τερματισμός του πολέμου που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους στην περιοχή κι έχει κλονίσει την παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε τον ιστότοπο Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησε τηλεφωνικά χθες βράδυ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον κάλεσε το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε αντίποινα, για να μην τεθεί σε κίνδυνο η προοπτική συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης.

Δεν υπήρξε καμιά επίσημη ενημέρωση από τις υπηρεσίες ούτε του ενός, ούτε του άλλου.

«Είμαστε κοντά στη σύναψη οριστικής συμφωνίας με το Ιράν. Θα είναι καλή συμφωνία. Δεν θέλω να ναυαγήσει εξαιτίας αυτού που συμβαίνει τώρα», είπε, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Axios Μπαράκ Ραβίντ.

Οι δυο ηγέτες είχαν ήδη τεταμένη συνομιλία πριν από μερικές ημέρες, σύμφωνα με τον κ. Τραμπ, που εμφανίστηκε δυσαρεστημένος για την κλιμάκωση της επίθεσης του Ισραήλ στον Λίβανο.

Κατόπιν, αναφερόμενος στις νέες εχθροπραξίες, ο αμερικανός πρόεδρος είπε στους Financial Times ότι «δεν θα έχουν καμιά επίπτωση» στη διαδικασία με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας. Διότι «εγώ αποφασίζω. Δεν αποφασίζει αυτός», όπως τόνισε αναφερόμενος στον ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου.

Ως τώρα, ο κ. Νετανιάχου δεν έχει κάνει καμιά δημόσια δήλωση για την αναζωπύρωση της σύγκρουσης.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονταν κατά 2% και πλέον στις αγορές της Ασίας, με τα προθεσμιακά συμβόλαια για τις παραδόσεις Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς, να κλείνονται σε επίπεδο πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι.

«Η επανέναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ιράν και του Ισραήλ δεν είναι προς το συμφέρον κανενός», τόνισε η επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Ιβέτ Κούπερ μέσω X, καλώντας τα μέρη να επιδείξουν «αυτοσυγκράτηση» και να «αποκλιμακώσουν αμέσως» και να συνεχιστούν οι «διαπραγματεύσεις» ώστε να επιτευχθεί «διαρκής διευθέτηση».

Νωρίτερα το Ιράν απείλησε πως θα βάλει στο στόχαστρο αμερικανικά και ισραηλινά συμφέροντα στην περιοχή μετά τους βομβαρδισμούς στη Βηρυτό.

Σχολεία κλειστά

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα. Το Ιράκ ανακοίνωσε χθες βράδυ πως κλείνει τον εναέριο χώρο του. Η Συρία έκανε γνωστό πως κλείνει επίσης μέρος του εναέριου χώρου της.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν «τρομοκρατικές οργανώσεις» στη Σουλεϊμανίγια, στο ιρακινό Κουρδιστάν, σύμφωνα με το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Οι ιρανικές αρχές έκαναν γνωστό πως κλείνουν επίσης τον εναέριο χώρο στο δυτικό τμήμα της χώρας. Οι πτήσεις προς και από το διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης, το ένα από τα δυο μεγαλύτερα που εξυπηρετούν την ιρανική πρωτεύουσα, «ανεστάλησαν μέχρι νεοτέρας», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων MEHR.

Κατά το ίδιο πρακτορείο, ο σύμβουλος της ιρανικής διπλωματίας Αλί Σαφαρί δήλωσε ότι οι εκτοξεύσεις πυραύλων έγιναν «έπειτα από έναν και πλέον μήνα αυτοσυγκράτησης» παρά «τις επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός» από πλευράς του Ισραήλ στον Λίβανο.

Σε άλλη συνέντευξή του, στο Fox News, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είπε πως οι εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν «δεν θα βοηθήσουν στις διαπραγματεύσεις» ωστόσο επέμεινε, όπως επαναλαμβάνει εδώ κι εβδομάδες, ότι τα μέρη είναι «πολύ κοντά» σε συμφωνία.

Τα σημεία όπου υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις παραμένουν ωστόσο πολλά. Για το στενό του Ορμούζ, για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας και το ουράνιο που έχει εμπλουτίσει κατά υψηλό ποσοστό, όπως και για την τύχη των πόρων του Ιράν που έχουν παγώσει στο εξωτερικό λόγω αμερικανικών και άλλων κυρώσεων, τα χάσματα δεν μοιάζουν να έχουν γεφυρωθεί.

Οι προσπάθειες ωστόσο συνεχίζονται.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, ο πακιστανός υπουργός Εσωτερικών Μόχσιν Νάκβι --που βρισκόταν χθες στην Τεχεράνη-- κόμισε «ειδικό γράμμα» με αποδέκτη τον ανώτατο ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ, που περιείχε «πολύ σημαντικό μήνυμα».

Το περιεχόμενο δεν διευκρινίστηκε.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί συζήτησε χθες Κυριακή το βράδυ τις «τελευταίες εξελίξεις» στη Μέση Ανατολή με τους ομολόγους του της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου, με κορυφαίο αντιπρόσωπο του κυριότερου μεσολαβητή, του Πακιστάν, και με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ