Σε κλοιό ακραίου καύσωνα η Ευρώπη: Πάνω από 40 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία (βίντεο)

Σε συνθήκες έντονου καύσωνα βρίσκονται εκατομμύρια πολίτες στη Δυτική Ευρώπη, καθώς πρωτόγνωρα για την εποχή επίπεδα θερμοκρασιών πλήττουν πολλές χώρες.

Η Γαλλία αντιμετωπίζει τα σοβαρότερα προβλήματα, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές και τις μετεωρολογικές προβλέψεις να κάνουν λόγο για περαιτέρω άνοδο τις επόμενες ημέρες.

Οι πολίτες αναζητούν τρόπους να προστατευτούν από τη ζέστη, περνώντας ακόμη και τις νυχτερινές ώρες σε πάρκα, δίπλα σε ποτάμια και κανάλια, αναζητώντας λίγη δροσιά.

Οι αρχές έχουν θέσει δεκάδες περιοχές σε υψηλό επίπεδο επιφυλακής, ενώ συνολικά 845 σχολεία παρέμειναν κλειστά τη Δευτέρα λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Το κύμα καύσωνα συμπίπτει με τη Fête de la Musique, ωστόσο η υψηλή θερμοκρασία δεν εμπόδισε χιλιάδες κατοίκους και τουρίστες να βγουν στους δρόμους και να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις και τις συναυλίες που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα.

Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται και στην Ισπανία, όπου ο υδράργυρος άγγιξε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ανατολικές περιοχές. Πολλοί κάτοικοι κατέφυγαν στις παραλίες και σε υδάτινες περιοχές για να δροσιστούν, ενώ άλλοι αναζήτησαν ανακούφιση στα δημόσια συντριβάνια.

Την ίδια ώρα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Λονδίνο και μεγάλο μέρος της νότιας Αγγλίας έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να ξεπεράσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το νέο κύμα ζέστης αναμένεται να κορυφωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη, δοκιμάζοντας τις αντοχές εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη.

Πηγή: ertnews.gr