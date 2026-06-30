Η Ford επαναπροσέλαβε μηχανικούς που είχε αντικαταστήσει με Τεχνητή Νοημοσύνη

Το πείραμα που έκανε μια από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες του κόσμου απέτυχε και οι άνθρωποι πήραν τη θέση της ΑΙ.

Μια από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες του κόσμου και μεταξύ των πρώτων που παρέδωσαν τα κλειδιά της γραμμής παραγωγής στην τεχνητή νοημοσύνη, προσέλαβε περίπου 350 μηχανικούς.

Μεταξύ τους ήταν και πολλοί που είχαν απολυθεί ή αποχωρήσει νωρίτερα, ως “περιττοί”.

Η Ford είχε αποφασίσει να επενδύσει προ τριετίας στην τεχνολογία και τα αυτοματοποιημένα συστήματα ποιότητας, που ήταν πιο γρήγορα και πιο οικονομικά. Τουλάχιστον αυτό φαινόταν να ισχύει, στη θεωρία.

Στην πράξη, στα τρία χρόνια που η εταιρεία βασιζόταν ως επί το πλείστον στην ΑΙ, διαπιστώθηκαν έντονα προβλήματα στην ποιότητα, υψηλότερο κόστος στην εγγύηση και την ανάκληση και αδυναμίες στον εντοπισμό λεπτομερών ελαττωμάτων.

Ο Charles Poon, αντιπρόεδρος μηχανικής υλικού οχημάτων της Ford αναγνώρισε μέσω του Bloomberg. πως έγινε λάθος εκτίμηση.

Ομολόγησε ότι «λανθασμένα, πιστεύαμε ότι απλώς εισάγοντας τεχνητή νοημοσύνη και ενσωματώνοντας τις απαιτήσεις σχεδιασμού που είχαμε, αυτό θα παρήγαγε ένα προϊόν υψηλής ποιότητας.

Τελικά, είδαμε πως η ΑΙ είναι ένα φανταστικό εργαλείο μεν, αλλά είναι τόσο καλή όσο καλές είναι οι πληροφορίες που της παρέχονται στην εκπαίδευση».

Ως εκ τούτου, έγινε κατανοητό ότι η εταιρεία είχε αποτύχει και να καταγράψει επαρκώς, τη γνώση των έμπειρων ανθρώπων που έκαναν τη δουλειά.

«Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, δεν δίναμε την προσοχή που θα έπρεπε στην εμπειρία των πιο έμπειρων μηχανικών μας που ήταν μαζί μας σε πολλούς κύκλους προϊόντων», ωστόσο μετά τα λάθη που έγιναν «αναγνωρίσαμε ότι για να βελτιώσουμε ορισμένα από τα εργαλεία αυτοματισμού, μηχανικής μάθησης και ΑΙ που διαθέτουμε, έπρεπε να διασφαλίσουμε ότι εκπαιδεύονταν από τα πιο έμπειρα άτομα».

Τι ανέλαβαν οι άνθρωποι μηχανικοί

Τα εκατοντάδες άτομα που προσελήφθησαν τελούν χρέη εσωτερικών ελεγκτών και ηγούνται της αντιμετώπισης προβλημάτων, όπως να

εντοπίζουν πιθανά σημεία βλάβης νωρίς, πριν τα εξαρτήματα φτάσουν στη γραμμή συναρμολόγησης,

καθοδηγούν νεότερους εργαζόμενους και

βοηθούν στην επανεκπαίδευση και βελτίωση των εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης/Μηχανικής Μάθησης (ΤΝ/ΜΜ).

Η αλλαγή έχει συμβάλει ήδη σε μετρήσιμες βελτιώσεις, με την Ford να κατακτά την πρώτη θέση στην Initial Quality Study της J.D. Power για τις mainstream μάρκες, για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια.

Πηγή: news247.gr