Βενεζουέλα: Ανθρωπιστική κρίση μετά τους σεισμούς – Επείγουσες ανάγκες για εκατοντάδες χιλιάδες πληγέντες (βίντεο)

Η κατάσταση στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας, και ιδιαίτερα στη Λα Γουάιρα, χαρακτηρίζεται «καταστροφική», με τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης να περνούν πλέον στη φάση της πλήρους ανθρωπιστικής ανταπόκρισης.

Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε η εκπρόσωπος και διευθύντρια του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) στη Βενεζουέλα, Στέφανι Χόχστετερ, κατά την ενημέρωση των Ηνωμένων Εθνών από τη σεισμόπληκτη περιοχή.

Μιλώντας από τη Λα Γουάιρα στην καθημερινή ενημέρωση του Εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα χθες Τρίτη η Χόχστετερ περιέγραψε ότι άνδρας που συνάντησε, «κρατώντας από το χέρι τους τρεις γιους του – δύο, τεσσάρων και πέντε ετών», της είπε ότι δεν έχει «στέγη, ούτε φαγητό, ούτε νερό». Πρόσθεσε ότι «η μητέρα διακομίστηκε σε νοσοκομείο στο Καράκας», ενώ η οικογένεια «έχασε συγγενείς και γείτονες». «Είναι απλώς συγκλονιστικό να βλέπει κανείς την απόγνωση», πρόσθεσε.

Η Χόχστετερ ανέφερε ότι μιλούσε από «το πρώτο σημείο διανομής τροφίμων» που άνοιξε το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα στα «προσωρινά ολοκληρωμένα κέντρα παροχής υπηρεσιών», όπου «η κυβέρνηση ζήτησε από τον ΟΗΕ να παράσχει υποστήριξη» και όπου «επιχειρήσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη».

«Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης δίνουν πλέον τη θέση τους σε μια πλήρη ανθρωπιστική αντίδραση», ανέφερε, τονίζοντας ότι «η ανάγκη για τρόφιμα, ασφαλές νερό, στέγη και βασικές υπηρεσίες είναι άμεση και κρίσιμη».

Κλιμακώνεται η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας

Σύμφωνα με τη Χόχστετερ, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα διένειμε σε «περισσότερους από 1.200 ανθρώπους» δέματα «επείγουσας επισιτιστικής βοήθειας τις τελευταίες ημέρες» και «κλιμακώνει γρήγορα» την ανταπόκρισή του. Όπως είπε, το WFP σχεδιάζει «να φτάσει (σε) μισό εκατομμύριο ανθρώπους (παρέχοντας) καταλύματα τους επόμενους τρεις μήνες», ενώ διαθέτει «τη δυνατότητα να φτάσει ως το εκατομμύριο, εφόσον υπάρξει χρηματοδότηση».

Η ίδια ανέφερε ότι το WFP συνεργάζεται στενά με ανθρωπιστικούς εταίρους και ότι τα κέντρα διανομής τροφίμων αποτελούν μέρος «ολοκληρωμένου κόμβου αντίδρασης», που συγκεντρώνει υπηρεσίες «σε ένα σημείο», ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε «επισιτιστική βοήθεια μαζί με υποστήριξη από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, τη UNICEF και άλλους εταίρους για άλλες κρίσιμες ανάγκες».

«Αυτό κατέστη δυνατό χάρη στην πλήρη συνεργασία των αρχών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι ομάδες του ΠΕΠ στο πεδίο έχουν συναντήσει ανθρώπους που «ανησυχούν πλέον για το πώς θα εξασφαλίσουν τροφή σε καθημερινή βάση».

Η Χόχστετερ σημείωσε ότι ορισμένοι από τους πληγέντες «εξακολουθούν να μαγειρεύουν», ωστόσο είναι «πολύ δύσκολο να αγοράσει κανείς τρόφιμα στο σημερινό πλαίσιο». Για τον λόγο αυτό, εξήγησε, το ΠΕΠ παρέχει «τρόφιμα για μαγείρεμα, καθώς και έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα».

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, συνέχισε, διαθέτει «περισσότερους από 3.000 τόνους τροφίμων εντός της χώρας», ποσότητα που είναι «αρκετή για να τραφούν περισσότερες από 10.000 οικογένειες για δύο μήνες», ενώ προμηθεύεται και πρόσθετα αποθέματα.

«Υπάρχουν διαθέσιμα τρόφιμα εντός Βενεζουέλας, γι’ αυτό και προμηθευόμαστε τοπικά», είπε. Επιπλέον, σημείωσε ότι το ΠΕΠ διαθέτει «αποθέματα στην Κολομβία», τα οποία μπορούν να «ανακατανεμηθούν γρήγορα για να στηρίξουν την επείγουσα ανταπόκριση». Πρόσθεσε ότι «τα λιμάνια Πουέρτο Καμπέγιο και Λα Γουάιρα παραμένουν πλήρως λειτουργικά», εφόσον χρειαστούν επιπλέον αποστολές.

Η Χόχστετερ ανέφερε επίσης ότι «περισσότεροι από 1.400 τόνοι ειδών αρωγής» από «εταίρους» είναι «προτοποθετημένοι» στην Αποθήκη Ανθρωπιστικής Αντίδρασης των Ηνωμένων Εθνών στον Παναμά, την οποία διαχειρίζεται το ΠΕΠ, «έτοιμοι για αποστολή».

Διαβεβαίωσε ότι η υπηρεσία της διαθέτει «ασύγκριτο υλικοτεχνικό αποτύπωμα» στις πολιτείες που επλήγησαν περισσότερο από τον σεισμό και στην περιοχή, λέγοντας ότι, «σε συντονισμό με τις αρχές», η κλιμάκωση της βοήθειας «θα είναι εφικτή πολύ γρήγορα».

Προειδοποίηση για παρατεταμένη ανθρωπιστική κρίση

«Οι σεισμοί έπληξαν πολλές οικογένειες που βρίσκονταν ήδη στο όριο», είπε η Χόχστετερ, περιγράφοντας ανθρώπους που «πάλευαν καθημερινά απλώς για να μπορούν να αγοράσουν βασικά τρόφιμα». Τώρα, προειδοποίησε, «με τα μέσα διαβίωσης κατεστραμμένα και τις υποδομές να έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές», πολλοί αντιμετωπίζουν «πολύ πραγματικό κίνδυνο να βυθιστούν ακόμη περισσότερο στη ανέχεια».

«Αυτό που έχουμε μάθει από παλαιότερους σεισμούς τέτοιου μεγέθους είναι ότι όταν τα φώτα της δημοσιότητας σβήνουν, οι ανάγκες δεν εξαφανίζονται», υπογράμμισε.

Η Χόχστετερ ανέφερε ότι το ΠΕΠ ζητεί «από την αρχή διαρκή υποστήριξη», ώστε να διασφαλιστεί ότι οι οικογένειες δεν θα «παγιδευτούν σε παρατεταμένο κύκλο επισιτιστικής ανασφάλειας».

Όπως είπε, η αρχική έκκληση του ΠΕΠ κάνει λόγο για «50 εκατομμύρια δολάρια» για την παροχή «σωτήριας επισιτιστικής βοήθειας σε έως και 500.000 ανθρώπους τους επόμενους τρεις μήνες», μαζί με «κρίσιμη υλικοτεχνική υποστήριξη και υποστήριξη επικοινωνιών». Καθώς «θα διαμορφώνεται πληρέστερη εικόνα των αναγκών», πρόσθεσε, το ΠΕΠ θα «επανεξετάσει τα σχέδιά του και θα επεκτείνει την ανταπόκρισή του ώστε να συμπεριλάβει επιχειρήσεις ανάκαμψης».

«Προς το παρόν, όμως, η εστίασή μας είναι σαφής», είπε η Χόχστετερ. «Να κινηθούμε γρήγορα, να φτάσουμε στους ανθρώπους εκεί όπου βρίσκονται και να διατηρήσουμε τη ροή της βοήθειας προς όσους τη χρειάζονται περισσότερο».

Πηγή: ertnews.gr