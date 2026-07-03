Μολδαβία: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός Μουντεάνου

Ο πρωθυπουργός της Μολδαβίας Αλεξάντρου Μουντεάνου δήλωσε σήμερα ότι παραιτείται, μια ξαφνική ανακοίνωση που οδηγεί επίσης σε παραίτηση της κυβέρνησής του.

Ο Μουντεάνου, που ανέλαβε την πρωθυπουργία τον Νοέμβριο του 2025, δεν έδωσε πλήρεις εξηγήσεις για την απόφασή του.

Η ανακοίνωση έρχεται εν μέσω κατακραυγής στη Μολδαβία, μιας από τις πιο φτωχές χώρες της Ευρώπης, έπειτα από πρόσφατα δημοσιεύματα ΜΜΕ σχετικά με ιδιαίτερα υψηλούς μισθούς στη MoldATSA, την κρατική εταιρία αεροδιαστημικής ασφάλειας, και σε άλλες εταιρίες κρατικής ιδιοκτησίας.

"Σήμερα, η θητεία μου ως πρωθυπουργού φθάνει στο τέλος", ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X. "Μόλις αντιλήφθηκα ότι δεν μπορούσα πλέον να φέρω εις πέρας τη θητεία μου σύμφωνα με τις αρχές και τις πεποιθήσεις μου, επέλεξα να παραιτηθώ".

Η κίνηση αποτελεί πρόκληση για την πρόεδρο Μάια Σάντου και το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) που βρίσκεται στη δεύτερη θητεία του.

"Παρατηρούμε μία οξεία κρίση διακυβέρνησης στη Μολδαβία", δήλωσε στο Ρόιτερς ο πολιτικός αναλυτής Βιτάλι Αντρίγεφσκι.

H Σάντου δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Μουντεάνου θα παραμείνει μέχρι να διοριστεί ένας νέος πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι θα έχει διαβουλεύσεις με κοινοβουλευτικά κόμματα την ερχόμενη εβδομάδα προτού ορίσει έναν υποψήφιο.

Το PAS διαθέτει πλειοψηφία στη Βουλή της Μολδαβίας που αριθμεί 101 έδρες.

Η Σάντου ευχαρίστησε τον Μουντεάνου και την κυβέρνησή του για τις υπηρεσίες τους και για την εκκίνηση "δύσκολων αλλά απαραίτητων μεταρρυθμίσεων".

"Η πορεία της Μολδαβίας παραμένει αναλλοίωτη: μεταρρυθμίσεις και ένταξη στην ΕΕ", ανέφερε στο X.

Σε σχόλια προς τους δημοσιογράφους, η Σάντου είπε: "Οι εικασίες ότι (ο Μουντεάνου) ήθελε να αντιμετωπίσει καταχρήσεις αλλά εμποδίστηκε να το κάνει είναι λάθος. Είχε απόλυτη ελευθερία να διοικήσει την κυβέρνηση όπως θεωρούσε καλό. Αποφάσισε να παραιτηθεί οικειοθελώς".

Ο Μουντεάνου, 62 ετών, διορίστηκε μετά τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2025, στις οποίες το PAS κατήγαγε συντριπτική νίκη έναντι του προσκείμενου στη Ρωσία αντίπαλου κόμματος και εξασφάλισε νέα θητεία προκειμένου να συνεχίσει την πορεία για ένταξη της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προηγουμένως είχε εργαστεί στο εξωτερικό για 20 χρόνια μεταξύ των οποίων και για την Παγκόσμια Τράπεζα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ