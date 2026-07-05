Ιράν: Μαζικό προσκύνημα στην Τεχεράνη για τον Αλί Χαμενεΐ (βίντεο)

Χιλιάδες πολίτες και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Τεχεράνη, στη δεύτερη ημέρα των επικήδειων εκδηλώσεων για τον εκλιπόντα ανώτατο ηγέτη της χώρας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε μια τελετή με έντονο πολιτικό και θρησκευτικό συμβολισμό.

Η μεγάλη προσευχή τελέστηκε στο συγκρότημα της Μεγάλης Μοσάλας, όπου από το Σάββατο εκτίθεται το φέρετρο του Χαμενεΐ, τυλιγμένο με την ιρανική σημαία και με το μαύρο του τουρμπάνι τοποθετημένο επάνω του.

Την προσευχή, διάρκειας περίπου δέκα λεπτών, τέλεσε ο 97χρονος αγιατολάχ Τζαφάρ Σομπχανί, ο οποίος διδάσκει στην ιερή πόλη Κομ.

Στην πρώτη σειρά, μπροστά από το φέρετρο του Αλί Χαμενεΐ, βρέθηκαν ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, καθώς και ο στρατηγός Εσμαΐλ Καανί, επικεφαλής της Δύναμης Κοντς των Φρουρών της Επανάστασης.

Παρόντες ήταν επίσης ο Αχμάντ Βαχιντί, διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης από την έναρξη του πολέμου, τον οποίο έσπευσε να χαιρετήσει το πλήθος, καθώς και τρεις γιοι του εκλιπόντος ηγέτη: ο Μασούντ, ο Μοσταφά και ο Μεϊσάμ, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Απών ο νέος ανώτατος ηγέτης Μοζτάμπα Χαμενεΐ

Από την τελετή απουσίαζε ο 56χρονος Μοζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του ως ανώτατος ηγέτης του Ιράν τον Μάρτιο και έκτοτε δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση.

Η απουσία του τροφοδοτεί το κλίμα αβεβαιότητας γύρω από τη νέα ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε περίοδο εθνικού πένθους, αλλά και σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση μετά τον πρόσφατο πόλεμο και την εύθραυστη παύση των εχθροπραξιών.

Δίπλα στο φέρετρο του Αλί Χαμενεΐ βρίσκονται και οι σοροί συγγενών του που σκοτώθηκαν στην ίδια επιδρομή: μιας κόρης του, μιας νύφης του, ενός γαμπρού του και μιας εγγονής του, μόλις 14 μηνών.

Η Μεγάλη Μοσάλα ήταν από νωρίς κατάμεστη, όπως και οι γύρω δρόμοι, με χιλιάδες ανθρώπους να συρρέουν για να αποτίσουν φόρο τιμής στον πρώην ανώτατο ηγέτη. Ιρανικές σημαίες, αλλά και κόκκινες σημαίες που συμβολίζουν την εκδίκηση και τη δικαιοσύνη, ξεχώριζαν μέσα στο πλήθος, ενώ αρκετοί πιστοί κρατούσαν πορτρέτα του Χαμενεΐ.

Σήμερα και αύριο Δευτέρα έχει κηρυχθεί αργία σε όλο το Ιράν, προκειμένου όσοι το επιθυμούν να μεταβούν στην Τεχεράνη και να συμμετάσχουν στις τελετές μνήμης.

Οι αρχές εκτιμούν ότι συνολικά εκατομμύρια άνθρωποι θα συμμετάσχουν στις επικήδειες εκδηλώσεις, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Μετά την Τεχεράνη, προβλέπονται τελετές και σε άλλες πόλεις με ιδιαίτερη θρησκευτική σημασία, πριν από την ταφή του Αλί Χαμενεΐ στη Μασχάντ.

Το Ιράν σε περίοδο πένθους και πολιτικής αβεβαιότητας

Οι επικήδειες τελετές πραγματοποιούνται σε μια εξαιρετικά φορτισμένη συγκυρία για το Ιράν, μετά τον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ και ενώ η Τεχεράνη επιχειρεί να προβάλει εικόνα ενότητας, ισχύος και συνέχειας.

Την ίδια ώρα, το βλέμμα στρέφεται στη νέα ηγεσία υπό τον Μοζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος παραμένει μακριά από τη δημόσια θέα, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για την επόμενη ημέρα στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Οι τελετές για τον Αλί Χαμενεΐ εξελίσσονται έτσι όχι μόνο σε μια μεγάλη θρησκευτική και πολιτική αποχαιρετιστήρια εκδήλωση, αλλά και σε δοκιμασία συνοχής για το ιρανικό καθεστώς, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξελίξεις στην περιοχή παραμένουν ρευστές.

Πηγή: ertnews.gr