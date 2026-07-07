Σύνοδος ΝΑΤΟ: Τραμπ και Ερντογάν ανοίγουν τα μεγάλα μέτωπα της Συμμαχίας (βίντεο)

Με τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να κυριαρχεί στην πρώτη ημέρα των εργασιών, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ξεκίνησε με σαφή μηνύματα για τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στο εσωτερικό της Συμμαχίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του ζητήματος των F-35 για την Τουρκία και έκανε λόγο για άρση των αμερικανικών κυρώσεων, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε νέες αιχμές κατά Ευρωπαίων συμμάχων.

Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η αύξηση των αμυντικών δαπανών, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας και ο αναβαθμισμένος ρόλος που διεκδικεί η Άγκυρα στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Οι δρόμοι της Άγκυρας το μεσημέρι της Τρίτης μετατράπηκαν σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό για την υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο μιας από τις σημαντικότερες Συνόδους Κορυφής του ΝΑΤΟ των τελευταίων ετών.

Το ενδιαφέρον στράφηκε από την πρώτη στιγμή στην άφιξη του Αμερικανού προέδρου. Η προεδρική θωρακισμένη λιμουζίνα, που διέσχισε τους δρόμους της Άγκυρας συνοδευόμενη από έφιππους της τιμητικής φρουράς, ενώ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επεφύλαξε προσωπική υποδοχή στον Αμερικανό ηγέτη.

Κατά την άφιξή του στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε το στρατιωτικό άγημα στα τουρκικά, ενώ το ιδιαίτερα θερμό κλίμα επιβεβαιώθηκε και από τις δηλώσεις του ίδιου, ο οποίος αναφέρθηκε επανειλημμένα στη στενή προσωπική του σχέση με τον Τούρκο πρόεδρο.

Στη συνάντηση των δύο ηγετών κυριάρχησε το ζήτημα των αμερικανοτουρκικών σχέσεων, με αιχμή το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Ερωτηθείς σχετικά, ο Τραμπ απέφυγε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση, δηλώνοντας ωστόσο ότι το θέμα «θα εξεταστεί» και αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο λήψης σχετικής απόφασης. Παράλληλα, εμφανίστηκε θετικός στο ενδεχόμενο άρσης των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Άγκυρας.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τη δυσαρέσκειά του απέναντι σε ευρωπαϊκές χώρες της Συμμαχίας, υποστηρίζοντας ότι δεν στάθηκαν στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών σε κρίσιμες στιγμές και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιδιώκουν να αποφύγουν νέες εντάσεις κατά τη διάρκεια της Συνόδου, καθώς βασικός στόχος παραμένει η διατήρηση της συνοχής της Συμμαχίας.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε κάλεσε τις αμυντικές βιομηχανίες να επιταχύνουν τις επενδύσεις και την παραγωγή εξοπλισμών, επισημαίνοντας ότι οι σημερινές προκλήσεις δεν αφήνουν περιθώριο καθυστερήσεων.

Στο επίκεντρο των εργασιών αναμένεται να βρεθεί και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η Συμμαχία αναζητεί τρόπους ενίσχυσης της αεράμυνας του Κιέβου και μακροπρόθεσμης στήριξης της χώρας απέναντι στη ρωσική εισβολή, ενώ οι αποφάσεις που θα ληφθούν στην Άγκυρα εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν καθοριστικά τον στρατηγικό προσανατολισμό του ΝΑΤΟ τα επόμενα χρόνια.

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