Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα: Πέντε νεκροί, ανάμεσά τους 9χρονο κορίτσι

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 9χρονο κορίτσι, σκοτώθηκαν την Κυριακή σε ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με Παλαιστίνιους υγειονομικούς αξιωματούχους, την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στο Κάιρο για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Σύμφωνα με διασώστες, η 9χρονη Τάλα Αμπού Μάταρ σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά που έπληξαν καταυλισμό σκηνών στην ανατολική πλευρά του προσφυγικού καταυλισμού Αλ-Μπουρέιτζ, στο κέντρο της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός δεν προχώρησε άμεσα σε σχόλιο σχετικά με τον θάνατο του παιδιού.

Παράλληλα, τέσσερις ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορική επιδρομή εναντίον μεταλλουργείου στη συνοικία Σάμπρα της πόλης της Γάζας. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το κτίριο χτυπήθηκε από τρεις ισραηλινούς πυραύλους.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε στο Reuters ότι έπληξε «τρομοκρατική» υποδομή, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την επιχείρηση.

Παρά τη συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο του 2025 μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και έβαλε τέλος στις μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, περισσότεροι από 1.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας, ενώ τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από επιθέσεις ενόπλων στη Γάζα το ίδιο διάστημα.

Οι τελευταίες εξελίξεις σημειώνονται ενώ αντιπροσωπεία της Χαμάς βρίσκεται στο Κάιρο για νέο γύρο συνομιλιών σχετικά με την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα που προωθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, στις διαπραγματεύσεις εξετάζονται ζητήματα όπως ο αφοπλισμός της Χαμάς και η αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής κάποια σημαντική πρόοδος.

Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Σχεδόν το σύνολο των περίπου δύο εκατομμυρίων κατοίκων έχει εκτοπιστεί επανειλημμένα από την έναρξη του πολέμου, με τους περισσότερους να διαμένουν πλέον σε πρόχειρους καταυλισμούς ή σε κατεστραμμένα κτίρια, σε μια στενή παραλιακή ζώνη που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

Ο πόλεμος ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι. Από την έναρξη της σύγκρουσης, το υπουργείο Υγείας της Γάζας αναφέρει ότι περισσότεροι από 73.000 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους στον παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγή: ertnews.gr