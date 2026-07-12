Γαλλικές εκλογές: Ο μεγαλύτερος πολιτικός κίνδυνος για την Ευρώπη

Οι προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία αρχίζουν ήδη να απασχολούν τις αγορές, καθώς η αποχώρηση του Εμανουέλ Μακρόν μετά τη συμπλήρωση δύο θητειών ανοίγει ένα νέο, ιδιαίτερα αβέβαιο πολιτικό κεφάλαιο για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης.

Όπως σχολιάζει η UBS, η μεγαλύτερη πρόκληση δεν αφορά μόνο το ποιος θα εκλεγεί πρόεδρος, αλλά κυρίως τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και τη δυνατότητα της επόμενης κυβέρνησης να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις. Τα δημόσια οικονομικά και ειδικότερα το ασφαλιστικό θα αποτελέσουν το βασικό θέμα της προεκλογικής περιόδου, με άμεσες επιπτώσεις και στις αγορές ομολόγων.

Η Λεπέν επιστρέφει

Το πολιτικό σκηνικό άλλαξε σημαντικά μετά την απόφαση του Εφετείου του Παρισιού να μειώσει την ποινή της Μαρίν Λεπέν, επιτρέποντάς της να είναι υποψήφια στις εκλογές του επόμενου έτους. Παρότι η ηγέτιδα του Εθνικού Συναγερμού θα φορέσει ηλεκτρονικό βραχιολάκι για έναν χρόνο και συνεχίζει τη δικαστική της μάχη ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου, ανακοίνωσε ήδη ότι θα είναι η υποψήφια του κόμματός της για την προεδρία, με τον Ζορντάν Μπαρντελά να προορίζεται για τη θέση του πρωθυπουργού.

Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει ως βασικό σενάριο την παρουσία της άκρας δεξιάς στον δεύτερο γύρο των εκλογών. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που επικαλείται η UBS, η Λεπέν συγκεντρώνει περίπου 32% στον πρώτο γύρο, ενώ σε περίπτωση που τελικά υποψήφιος είναι ο Μπαρντελά, η εκλογική επιρροή του Εθνικού Συναγερμού διαμορφώνεται ακόμη υψηλότερα, μεταξύ 36% και 37%.

Απέναντί τους, ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ εμφανίζεται δεύτερος με ποσοστά 14%-20%, ενώ ακολουθούν ο επίσης πρώην πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ, ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο Μπρουνό Ρεταγιό και ο Ραφαέλ Γκλικσμάν.

Η UBS επισημαίνει ότι ο μεγάλος αριθμός υποψηφίων από τον χώρο του κέντρου και της κεντροαριστεράς κινδυνεύει να διασπάσει την ψήφο στον πρώτο γύρο, αυξάνοντας τις πιθανότητες να προκριθούν στον δεύτερο γύρο υποψήφιοι από τα πολιτικά άκρα.

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