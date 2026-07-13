Τραμπ: Επαναφέρουμε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, τέλος 20% στα φορτία μέσω των Στενών του Ορμούζ (βίντεο)

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα λαμβάνουν επιστροφή 20% επί όλων των φορτίων που διακινούνται μέσω των Στενών του Ορμούζ, αφού η Τεχεράνη ισχυρίστηκε ότι είχε κλείσει τα Στενά.

Ο Τραμπ δήλωσε μέσα από το Truth Social ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Την ίδια ώρα, επανέλαβε ότι τα Στενά είναι και θα παραμείνουν ανοιχτά.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στη νέα ανάρτησή του στο Truth Social:

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ΑΝΟΙΧΤΑ και θα παραμείνει ΑΝΟΙΧΤΑ, με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον “ΙΡΑΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ, ο οποίος ονομάζεται έτσι επειδή εμποδίζει μόνο τα πλοία ή τους πελάτες του Ιράν να εισέρχονται ή να εξέρχονται.

Όλες οι άλλες χώρες θα έχουν δίκαιη και ελεύθερη πρόσβαση στο Στενό. Οι Η.Π.Α. θα είναι, από εδώ και στο εξής, γνωστές ως “Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ”, αλλά ως τέτοιες, και για λόγους ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, θα αποζημιώνονται, με ποσοστό 20% επί όλων των μεταφερόμενων φορτίων, για κάθε κόστος που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του έργου της παροχής ασφάλειας και προστασίας σε αυτό το ιδιαίτερα ασταθές τμήμα του κόσμου. Η διαδικασία και η οργάνωση θα ξεκινήσουν αμέσως».

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να συμβεί, δηλώνοντας ότι θα «οι ΗΠΑ θα αναλάβουν πλήρως τον έλεγχο των Στενών».

Πρόσθεσε ότι «θα γίνουμε οι φύλακες των Στενών. Ίσως γίνουμε οι “φύλακες-άγγελοι” του Ορμούζ, και θα πρέπει να μας αποζημιώσουν γι’ αυτό».

Ωστόσο, το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν απάντησε χαρακτηρίζοντας τα Στενά ως «δικό μας έδαφος», ενώ συμπλήρωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν σε καμία χώρα να «συνεχίσει την παράνομη παρέμβασή της σε αυτό».

Πηγή: ertnews.gr