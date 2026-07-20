Πέθανε ο Κέβιν Κίγκαν σε ηλικία 75 ετών

Ο πρώην Άγγλος ποδοσφαιριστής και προπονητής Κέβιν Κίγκαν πέθανε σήμερα Δευτέρα σε ηλικία 75 ετών, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

O Kέβιν Κίγκαν, μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, από τον περασμένο Ιανουάριο είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο τέταρτο στάδιο, με τον Άγγλο πρώην επιθετικό να φεύγει τελικά από τη ζωή την Δευτέρα σε ηλικία 75 ετών, όπως έκανε γνωστό η οικογένειά του.

“Με τεράστια θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Κέβιν Κίγκαν απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών. Ο Κέβιν πάλευε με τον καρκίνο και ήταν περιτριγυρισμένος από τη σύζυγό του και τις κόρες του στις τελευταίες του στιγμές.

Δύο φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας, ο Κέβιν ήταν ένας πολύ αγαπημένος σύζυγος, πατέρας και παππούς. Η οικογένεια θα ήθελε να ευχαριστήσει την απίστευτη ιατρική ομάδα του Κέβιν για όλη την υποστήριξή τους. Αυτή είναι μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή και ζητούν χώρο και ιδιωτικότητα” ανέφερε η οικογένεια του Κέβιν Κίγκαν στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

Πηγή: www.news247.gr