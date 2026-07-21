FT: Νέο σαρωτικό κύμα δασμών σε 60 χώρες ετοιμάζει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να επιβάλει νέους δασμούς σε δεκάδες χώρες ακόμη και εντός της εβδομάδας, παρά τις προειδοποιήσεις των συμβούλων του να αποφύγει το ρίσκο νέων οικονομικών αναταράξεων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προετοιμάσει επιλογές που θα επιτρέψουν στον Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς σε δεκάδες χώρες, καθώς οι παγκόσμιοι δασμοί 10% του Αμερικανού προέδρου λήγουν στα τέλη αυτής της εβδομάδας, σύμφωνα με πηγές που ενημερώθηκαν για τα σχέδια.

Τη Δευτέρα ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς 50% στα καναδικά προϊόντα, έχοντας ήδη επιβάλει επιβάρυνση 25% στις εισαγωγές από τη Βραζιλία, υπογραμμίζοντας την εμμονή του στη χρήση δασμών κατά των εμπορικών εταίρων.

Οι νέοι δασμοί έρχονται αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε νωρίτερα φέτος τους αμοιβαίους δασμούς που είχαν επιβληθεί μετά την ανακοίνωση της «ημέρας απελευθέρωσης» του Τραμπ τον Απρίλιο του 2025.

Η Ουάσινγκτον πέρασε σε ένα καθεστώς δασμών 10% στον απόηχο της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου τον Φεβρουάριο, αλλά τα μέτρα αυτά λήγουν την Παρασκευή. Η νέα σειρά επιβαρύνσεων θα επιβληθεί σε συνέχεια έρευνας για πρακτικές καταναγκαστικής εργασίας, επιτρέποντας στον Τραμπ να αποφύγει τη χρήση των εκτάκτων εξουσιών που ακύρωσε το Ανώτατο Δικαστήριο.

Παρόλο που οι πιο άμεσοι νέοι δασμοί αναμένεται να κυμανθούν σε επίπεδα παρόμοια με το 10% που ισχύει ήδη, η κυβέρνηση διεξάγει παράλληλα άλλες έρευνες που θα μπορούσαν να της δώσουν τη νομική εξουσία να προτείνει υψηλότερους δασμούς.

Στο παρασκήνιο, ανώτεροι αξιωματούχοι συμβουλεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο να διατηρήσει τη σταθερότητα με τους εμπορικούς εταίρους και να τηρήσει τις συμφωνίες που σύναψε μαζί τους η Ουάσινγκτον για τη μείωση των δασμών τους το 2025, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η προσπάθεια του Τραμπ να ανανεώσει τον εμπορικό πόλεμο έρχεται σε μια στιγμή κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία έχει προκαλέσει αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και κινδυνεύει να εξελιχθεί σε περιφερειακή σύρραξη.

Ο πόλεμος έχει προκαλέσει οικονομική επιβάρυνση στους Αμερικανούς πολίτες, ωθώντας τις τιμές της βενζίνης ξανά πάνω από τα 4 δολάρια ανά γαλλόνι αυτή την εβδομάδα και κινδυνεύοντας να αναζωπυρώσει τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για το υψηλό κόστος ζωής.

Δημοσκόπηση που διεξήγαγε η Focaldata για λογαριασμό των FT νωρίτερα αυτόν τον μήνα έδειξε ότι πάνω από τα δύο τρίτα των ψηφοφόρων αποδοκιμάζουν τους χειρισμούς του Τραμπ στο ζήτημα του κόστους ζωής.

«Πιστεύω ότι ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει τους δασμολογικούς συντελεστές είναι το πολιτικό κλίμα και οι ανησυχίες για το κόστος διαβίωσης, που περιορίζουν τη δυνατότητα του Τραμπ για κλιμάκωση», δήλωσε ο Μάικλ Σμαρτ (Michael Smart), διευθύνων σύμβουλος της Rock Creek Global Advisors, συμβουλευτικής εταιρείας στην Ουάσινγκτον.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αμβλύνει πολλούς από τους αρχικούς μαξιμαλιστικούς δασμούς του Τραμπ, προσφέροντας μεγάλες εξαιρέσεις για βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως το βοδινό κρέας και ο καφές, και ελαφρύνοντας ορισμένες από τις επιβαρύνσεις σε προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου.

Μετά από δύο πρόσφατες εμπορικές έρευνες για τα κρίσιμα ορυκτά και τα εξαρτήματα αεροσκαφών, αξιωματούχοι συνέστησαν στην Ουάσινγκτον να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με τους εμπορικούς της εταίρους αντί να πιέζει για δασμούς.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι οι αυξήσεις δασμών ανήκουν στο παρελθόν», δήλωσε η Γουέντι Κάτλερ (Wendy Cutler), πρώην αξιωματούχος του αμερικανικού εμπορίου και νυν ανώτερη αντιπρόεδρος στο Asia Society Policy Institute. «Υποδηλώνει όμως ότι τώρα απαιτείται μια πιο προσεκτική προσέγγιση, ιδιαίτερα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών».

Ο Λευκός Οίκος και το γραφείο του Αντιπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ δεν ανταποκρίθηκαν σε αίτημα για σχολιασμό.

Οι δασμοί που ενδέχεται να ανακοινωθούν αυτή την εβδομάδα θα κυμανθούν μεταξύ 10% και 12,5% σε 60 χώρες για πρακτικές καταναγκαστικής εργασίας, και προτάθηκαν αρχικά από Αμερικανούς αξιωματούχους εμπορίου τον Ιούνιο.

Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν την έρευνα, η οποία διεξάγεται βάσει του Άρθρου 301 του Νόμου περί Εμπορίου του 1974, τον Μάρτιο, παράλληλα με μια άλλη έρευνα για την υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα, και έχουν πραγματοποιήσει δημόσιες ακροάσεις για τις προτάσεις τους.

Αυτή η δεύτερη έρευνα περιλαμβάνει την ΕΕ, την Κίνα, τη Σινγκαπούρη, την Ελβετία, τη Νορβηγία, την Ινδονησία, τη Μαλαισία, την Καμπότζη, την Ταϊλάνδη, τη Νότια Κορέα, το Βιετνάμ, την Ταϊβάν, το Μπαγκλαντές, το Μεξικό, την Ιαπωνία και την Ινδία.

Η νέα προσέγγιση στην επιβολή δασμών υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση πρέπει πλέον να βασίζεται σε ένα συνονθύλευμα πιο γραφειοκρατικών νόμων για την επιβολή υψηλών επιβαρύνσεων, αντί να μπορεί να πλήττει χώρες με τεράστιους δασμούς σχεδόν ακαριαία μέσω των εκτάκτων προεδρικών εξουσιών, υπογραμμίζει το δημοσίευμα των FT.

Πηγή: news247.gr