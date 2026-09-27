Γιορτή στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Καλαμάτας

Γιορτή στον χώρο του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Θουκυδίδου και Καμβύση) διοργανώνει την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στις 10.30 π.μ. ο Δήμος Καλαμάτας με μέριμνα της Διεύθυνσης Πρόνοιας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Τρίτης Ηλικίας.

Η εκδήλωση έχει ως στόχο να τιμήσει τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και να αναδείξει τη σημασία της ενεργού συμμετοχής, της κοινωνικής επαφής και της ανθρώπινης επικοινωνίας σε κάθε στάδιο της ζωής.

Στο πλαίσιο της γιορτής, μέλη από την ομάδα χορού της Α΄ Λέσχης Φιλίας, Αλληλεγγύης και Πολιτισμού του Δήμου Καλαμάτας θα παρουσιάσουν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ευχάριστο και γιορτινό κλίμα.

Οπως τονίζεται από το Δήμο Καλαμάτας, η Παγκόσμια Ημέρα της Τρίτης Ηλικίας αποτελεί κάθε χρόνο μια αφορμή να αναγνωρίσουμε την πολύτιμη προσφορά των μεγαλύτερων συμπολιτών μας στην οικογένεια, την κοινωνία και την ίδια την πόλη. Παράλληλα, υπενθυμίζει τη σημασία της φροντίδας, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της δημιουργικής καθημερινότητας των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας.

Λόγω της εκδήλωσης, την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου η δομή θα λειτουργήσει μόνο κατά την πρωινή ώρα και δεν θα πραγματοποιηθεί απογευματινή λειτουργία.