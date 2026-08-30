Κύπρος: Τουλάχιστον 7 νεκροί από ναυάγιο πλοίου στα ανοικτά της Κερύνειας (Βίντεο)

Στους επτά ανήλθαν οι νεκροί από την ανατροπή επιβατικού πλοίου τύπου καταμαράν από τα ανοιχτά της Κερύνειας, βόρεια της Κύπρου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών της Κερύνειας, όταν το πλοίο που ανήκει στη Filo Denizcilik φέρεται να άρχισε να παίρνει νερά από την πλώρη, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

«Δυστυχώς, στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι, εκ των οποίων 259 επιβάτες και οκτώ μέλη του πληρώματος. Το πλοίο ανατράπηκε και βυθίστηκε σε περιοχή με βάθος 514 μέτρων. Μέχρι στιγμής, οι ομάδες διάσωσης έχουν καταφέρει να προσεγγίσουν 244 ανθρώπους. Από αυτούς, οι 237 εντοπίστηκαν ζωντανοί, ενώ επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει καταστεί δυνατό να εντοπιστούν 23 άτομα. Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης εργάζονται εντατικά για τον εντοπισμό και τη διάσωσή τους» δήλωσε ο υπουργός της κατεχόμενης Κύπρου, Τουφάν Ερχιουρμάν, όπως μεταδίδει το CNN Türk.

«Δεδομένου ότι το πλοίο έχει βυθιστεί σε βάθος 514 μέτρων, η προσέγγιση ανθρώπων που ενδέχεται να βρίσκονται στο εσωτερικό του είναι εξαιρετικά δύσκολη. Καταβάλλονται προσπάθειες για την προσέγγισή τους με τη χρήση ειδικών τεχνολογικών μέσων» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών της Κερύνειας, όταν το πλοίο που ανήκει στη Filo Denizcilik φέρεται να άρχισε να παίρνει νερά από την πλώρη, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Οι επιβάτες που απομακρύνονται από το πλοίο μεταφέρονται προς το λιμάνι της Κερύνειας, όπου έχουν τεθεί σε ετοιμότητα ασθενοφόρα και ιατρικές ομάδες. Όσοι χρειάζονται ιατρική φροντίδα διακομίζονται στα νοσοκομεία με ασθενοφόρα, ενώ οι υγειονομικές υπηρεσίες έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει το reader, στο λιμάνι της Κερύνειας επικρατεί αγωνία, καθώς συγγενείς και οικείοι των επιβατών αναμένουν ενημέρωση για την τύχη των δικών τους ανθρώπων. Οι επιχειρήσεις διάσωσης και εκκένωσης συνεχίζονται εντατικά, ενώ οι αρμόδιες αρχές επιχειρούν να μεταφέρουν με ασφάλεια όλους τους επιβάτες στη στεριά και να παράσχουν άμεσα ιατρική βοήθεια σε όσους την χρειάζονται.

Μέχρι στιγμής, οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η ανατροπή του πλοίου, καθώς και ο συνολικός αριθμός των επιβατών και των θυμάτων, δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως.

Οι πληροφορίες για νεκρούς και τραυματίες παραμένουν υπό εξέλιξη, καθώς η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

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