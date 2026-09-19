Καλαμάτα: Ολοκληρώθηκε το διεθνές φοιτητικό συνέδριο MULTI-MAREX

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας και τη γερμανική ερευνητική αποστολή mareXtreme της ερευνητικής κοινοπραξίας DAM.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, το φοιτητικό συνέδριο ξεκίνησε την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας και περιελάμβανε διαλέξεις και εργασίες πεδίου στην πόλη. Στο επίκεντρο της τελευταίας ημέρας, η οποία φιλοξενήθηκε στο Ιστορικό Δημαρχείο της πόλης, βρέθηκαν οι παρουσιάσεις των τελικών πορισμάτων από τις ομάδες των φοιτητών. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη τις επιστημονικές γνώσεις που αποκόμισαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας γύρω από τους φυσικούς κινδύνους, όπως οι σεισμοί και τα τσουνάμι, συνδυάζοντάς τες με εκτεταμένη εργασία πεδίου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα Living Labs της Καλαμάτας, τα οποία αποτέλεσαν βασικό πυλώνα του πρακτικού σκέλους της διοργάνωσης. Οι φοιτητές και οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στην περιοχή του παραλιακού μετώπου και στις εκβολές του Νέδοντα, μελετώντας συμμετοχικά τα ιδιαίτερα γεωπεριβαλλοντικά χαρακτηριστικά, την τρωτότητα των υποδομών και τους πιθανούς κινδύνους.

Μέσα από καινοτόμες μεθόδους, όπως η τρισδιάστατη σάρωση λέιζερ (Laser Scanning) και η χαρτογράφηση κτηρίων, οι συμμετέχοντες ανέλυσαν πώς οι ευαίσθητες αυτές ζώνες της Καλαμάτας μπορούν να θωρακιστούν απέναντι σε ακραία φυσικά φαινόμενα.

Στο φοιτητικό συνέδριο δίδαξαν διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές από κορυφαία ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, όπως Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ / NOA), Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καρλσρούης (KIT), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ / AUA), Πανεπιστήμιο του Όλντενμπουργκ (UOL), Πανεπιστήμιο RWTH Aachen, Ινστιτούτο Υδροδυναμικής, Δομικών Έργων Ακτής και Τεχνικής Ωκεανογραφίας (LUFI) από το Πανεπιστήμιο Λάιμπνιτς του Ανόβερου και το Κέντρο για την Ωκεανό και την Κοινωνία από το Πανεπιστήμιο του Κιέλου (Kiel University).