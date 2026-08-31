Πλημμύρα στα Ιμαλάια: «Αδιανόητη» καταστροφή, δηλώνει ο πρωθυπουργός του Νεπάλ

Το Νεπάλ είναι αντιμέτωπο με «αδιανόητη» και «συγκλονιστική φυσική καταστροφή», τόνισε χθες Κυριακή το βράδυ ο πρωθυπουργός της χώρας Μπαλέντρα Σα, καθώς σαρωτική πλημμύρα την περασμένη σε παραμεθόρια περιοχή άφησε πίσω σχεδόν 800 νεκρούς, ενώ πάνω από 3.000 άνθρωποι αγνοούνται στο έδαφος της χώρας αυτής και στην άλλη πλευρά των συνόρων, στο Θιβέτ, αυτόνομη περιφέρεια της Κίνας.

«Οι καταστροφικές πλημμύρες του ποταμού Κοσί (...) κάνουν εξαιρετικά δύσκολη την εξακρίβωση του πλήρους απολογισμού των ανθρώπινων και των υλικών ζημιών», ανέφερε ο επικεφαλής της κυβέρνησης μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Παρότι η αποστολή «παραμένει δύσκολη εξαιτίας των δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών», της κατάστασης στο πεδίο και «των συνεχιζόμενων κινδύνων», οι αρχές έχουν σκοπό «να προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα για να προστατεύσουμε τη ζωή των πολιτών μας», συνέχισε.

Πρόσθεσε πως «θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση χάρη στην ενότητά μας και στις συλλογικές προσπάθειές μας».

ΑΠΕ-ΜΠΕ