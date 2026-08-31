Κύπρος: Συνεχίζονται οι έρευνες ανοιχτά της Κερύνειας για εντοπισμό 18 αγνοουμένων του ναυαγίου

Με αεροσκάφη, drones, ελικόπτερα με εξοπλισμό νυχτερινής όρασης και πλοία συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας η επιχείρηση εντοπισμού των αγνοουμένων του ναυαγίου του καταμαράν της Filojet, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα ξεκίνησαν και πάλι οι έρευνες από αέρος και θάλασσας.

Στα κατεχόμενα έχει κηρυχθεί τριήμερο «εθνικό πένθος», μέχρι τη δύση του ήλιου στις 2 Σεπτεμβρίου.

Μεγάλη επιχείρηση

Χθες αργά το απόγευμα στην ανακοίνωση για το 3ημερο πένθος αναφερόταν επίσης ότι στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν 3 αεροσκάφη, 4 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), 6 ελικόπτερα, 4 σκάφη του λιμενικού, ένα περιπολικό σκάφος, μία φρεγάτα και ένα περιπολικό σκάφος από την Τουρκία.

Από το ψευδοκράτος συμμετέχουν 4 σκάφη της «ακτοφυλακής», 2 ελικόπτερα, 1 περιπολικό σκάφος και 1 περιπολικό σκάφος, καθώς και ομάδες «πολιτικής άμυνας» και «αστυνομίας».

Τα μη επανδρωμένα UAV που έχουν αναπτυχθεί από την Τουρκία θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης σε 24ωρη βάση.

«Ζει η γυναίκα μου;»

Χθες, Κυριακή, το βράδυ, μετά τη συνεδρία στο κέντρο διαχείρισης κρίσεως που είχε στηθεί στο λιμάνι της Κερύνειας ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν άρχισε να κάνει δηλώσεις στους εκπροσώπους των ΜΜΕ, όταν σε κάποια στιγμή ένας άνδρας άρχισε να φωνάζει προς το μέρος του ρωτώντας τον αν ζει η γυναίκα του, που ήταν στο πλοίο. Ώρες περίμενε να του πει κάποιος αλλά δεν έλαβε καμιά απάντηση. «Δεν αντέχω αδερφέ μου (abi), δεν αντέχω. Ζει η γυναίκα μου; Πέστε μου, ζει;» Ο Τ/κ ηγέτης έχοντας δίπλα του τον «πρωθυπουργό» Ουνάλ Ουστέλ προσπαθούσε να του εξηγήσει ότι οι έρευνες συνεχίζονται με τον άνδρα όμως να λέει «Όχι αδερφέ μου, όχι. Όλα είναι ψέμα».

Ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε χθες βράδυ ότι 4 πλοία, 2 ελικόπτερα με δυνατότητες νυχτερινής όρασης, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλα μέσα συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης,

Στις έρευνες, είπε, θα συνδράμουν και άλλα μέσα από την Τουρκία, ενώ εξέφρασε την αλληλεγγύη του για τον πόνο που βιώνουν οι οικογένειες. Αύριο Τρίτη, θα φτάσει ειδικό πλοίο από την Τουρκία για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων σε βάθος αφού το καταμαράν βυθίστηκε σε βάθος πέραν των 500 μέτρων.

Αγνοούμενοι και νεκροί

Από το απόγευμα χθες, πολλοί συγγενείς που είχαν μαζευτεί έξω από το λιμάνι της Κερύνειας και τα νοσοκομεία όπου είχαν μεταφερθεί οι διασωθέντες άρχισαν να φωνάζουν και να επιτίθενται στους «αστυνομικούς» ζητώντας να πληροφορηθούν εάν οι συγγενείς τους ήταν ζωντανοί, νεκροί ή αγνοούμενοι. Αν ήταν τραυματίες ήθελαν να μάθουν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους. Κάποια νοσηλευτήρια δημοσιοποίησαν ονόματα των επιβατών που είχαν μεταφερθεί εκεί για περίθαλψη ή έλεγχο.

Βίντεο που έχουν ανέβει στο διαδίκτυο δείχνουν ακόμα και λιποθυμικά επεισόδια από συγγενείς που δεν άντεξαν την πίεση. Αργά το απόγευμα οικογένειες και συγγενείς ατόμων που επέβαλαν στο φέριμποτ και δεν μπορούσαν να τους εντοπίσουν, άρχισαν να αναρτούν φωτογραφίες, στοιχεία τους, ζητώντας από οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι γι’ αυτούς να επικοινωνήσει με το τηλέφωνο που δημοσιοποιούσαν.

Ο κ. Έρχιουρμαν χθες το βράδυ κάλεσε τις οικογένειες να μην το κάνουν αυτό, κι ανέφερε ότι οι συγγενείς των θυμάτων και των αγνοουμένων θα ειδοποιηθούν από τους αρμόδιους «φορείς».

Σύμφωνα με τ/κ ΜΜΕ, μεταξύ των αγνοουμένων είναι δύο αδέρφια, ένα κορίτσι 12 ετών και ένα αγόρι 6, μέλη μιας πενταμελούς οικογένειας που ταξίδευε από την Κερύνεια στο Τάσουτζιου. Η μητέρα των παιδιών μιλά για τις συνθήκες που έγινε το ναυάγιο και πως έχασε την επαφή με τα παιδιά της σε βίντεο που ανέβηκε σε κάποια ΜΜΕ, όπου φαίνεται ταλαιπωρημένη και συναισθηματικά πιεσμένη.

Μεταξύ των αγνοουμένων φέρεται να βρίσκεται και μια νεαρή μητέρα με τη μικρή κόρη της.

Ο κ. Έρχουρμαν ανακοίνωσε ότι μέχρι και χθες το βράδυ είχαν εντοπιστεί 249 άτομα, τα 8 νεκρά και 18 εξακολουθούσαν να αγνοούνται. Πρόσθεσε ότι οι προσπάθειες ταυτοποίησης βρίσκονταν σε εξέλιξη για 4 από τους 8 νεκρούς. «Οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης θα συνεχιστούν μέχρι να βρεθούν όλοι οι άνθρωποι».

Ερευνα και αίτια

Μετά τη «σύλληψη» των 8 μελών του πληρώματος χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι έχει ξεκινήσει «αστυνομική» έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας στο πλοίο, συνεχίζεται η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και η αξιολόγηση όλων των σεναρίων. «Όλα τα ενδεχόμενα θα αξιολογηθούν από την αστυνομία. Η αστυνομία διεξάγει σοβαρή έρευνα. Οι απαραίτητες δηλώσεις θα γίνουν όταν έρθει η ώρα».

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία Filo jet εξέδωσε ανακοίνωση χθες απόγευμα εκφράζοντας συλλυπητήρια, αλλά καμία αναφορά σε τυχόν αίτια. Στην ιστοσελίδα της εταιρείας υπάρχουν φωτογραφίες από τα δύο πλοία που έχει στην κατοχή της για τα δρομολόγια Τάσουτζιου - Κερύνεια και Τάσουτζιου - Αμμόχωστου. Το ένα πλοίο λέγεται «Πενταδάκτυλος» και τ άλλο «Filo jet» (αυτό που βυθίστηκε). Να σημειωθεί ότι η κράτηση ηλεκτρονικά εισιτηρίων γίνεται σε τρεις γλώσσες: τουρκικά, αγγλικά και ελληνικά.

Να σημειωθεί ότι μονάδα διαχείρισης κρίσεως έχει δημιουργηθεί και στο λιμάνι Τάσουτζιου στην Τουρκία, όπου επίσης συγγενείς επιβατών περιμένουν να μάθουν νέα για τους οικείους τους.

Εκτιμήσεις

Ο Τούρκος ναυτικός εμπειρογνώμονας και ακαδημαϊκός Σιενόλ Τσιαλισκάν ανέφερε σε ένα τουρκικό κανάλι ότι τα σκάφη τύπου καταμαράν είναι συνήθως αρκετά δύσκολο να βουλιάξουν, αλλά επέστησε την προσοχή στις πιθανότητες τεχνικών δυσλειτουργιών, ζημιών στο πλοίο η/και ρωγμών, που δεν έγιναν αντιληπτά εγκαίρως, σημειώνοντας τη χθεσινή κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή.

Πρόσθεσε ότι το πλοίο έγειρε πολύ γρήγορα αντί να βυθιστεί αργά και αυτό θα πρέπει να ερευνηθεί.

Η Τουρκάλα ειδικός στο Ναυτικό Δίκαιο, Εμετιέ Γκιουζιούτγκιουζελί ανέφερε στο τουρκικό κρατικό κανάλι TRT, ότι η έρευνα δεν πρέπει να επικεντρωθεί μόνο στα αίτια της βύθισης του πλοίου, αλλά και στη διαδικασία εκκένωσης του πλοίου, εάν οι υδατοστεγείς πόρτες λειτουργούσαν, την καταλληλότητα του κύτους του πλοίου, την κατανομή των επιβατών και του φορτίου, τις πιστοποιήσεις και τις επιθεωρήσεις, καθώς και τη χρήση σωστικών λέμβων και λέμβων διάσωσης.

Τόνισε επίσης ότι ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία είναι εάν τα απαραίτητα συστήματα για την εκκένωση των 267 ατόμων που επέβαιναν στο πλοίο ενεργοποιήθηκαν έγκαιρα και σωστά. Τόνισε δε την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι καταθέσεις μαρτύρων μαζί με τα τεχνικά και νομικά ευρήματα.

ΑΠΕ