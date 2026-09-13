Ένα βήμα πριν την ακροδεξιά και η Σουηδία: Ιστορική μάχη στις εκλογές της χώρας (βίντεο)

Οι κάλπες στη Σουηδία ανοίγουν σε μια από τις πιο αμφίρροπες αναμετρήσεις των τελευταίων ετών, με το αποτέλεσμα να μπορεί να αλλάξει σημαντικά το πολιτικό τοπίο της χώρας.

Το κεντροαριστερό μπλοκ διατηρεί μικρό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, όμως η κυβερνώσα Δεξιά έχει περιορίσει τη διαφορά, καθώς ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον και οι σύμμαχοί του ανέκτησαν έδαφος, την ώρα που οι Σοσιαλδημοκράτες της Μαγκνταλένα Άντερσον εμφανίζουν κάμψη.

Παράλληλα, ο Κρίστερσον ξεκαθάρισε ότι εφόσον επικρατήσει το δεξιό στρατόπεδο, το ακροδεξιό κόμμα Σουηδοί Δημοκράτες θα μπορέσει να συμμετάσχει επίσημα στην κυβέρνηση, εξέλιξη που αποτελεί ιστορική αλλαγή για τη χώρα.

Ο πρωθυπουργός προέβαλε την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας τους δηλώνοντας: «Μπορούμε να ενώσουμε κόμματα, ψηφοφόρους και ζητήματα σε κοινή δράση. Γι’ αυτό καταφέρνουμε να υλοποιούμε πράγματα».

Η επιρροή της ακροδεξιάς και ο ρόλος των Φιλελευθέρων

Μια ενδεχόμενη συμμετοχή των Σουηδών Δημοκρατών στην κυβέρνηση παρακολουθείται στενά από την Ευρώπη, καθώς το κόμμα του Τζίμι Όκεσον περνά σταδιακά από τον ρόλο του πολιτικού αουτσάιντερ σε βασικό εταίρο της Δεξιάς.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, οι Σουηδοί Δημοκράτες παρείχαν κοινοβουλευτική στήριξη στην κυβέρνηση μειοψηφίας του Κρίστερσον χωρίς να διαθέτουν υπουργούς, επηρεάζοντας την ατζέντα για τη βία των συμμοριών και τη μετανάστευση.

Καθοριστικός παράγοντας για το τελικό αποτέλεσμα θεωρείται το κόμμα των Φιλελευθέρων, το οποίο κινείται κοντά στο εκλογικό όριο του 4%. Εάν το ξεπεράσει, θα ενισχύσει το δεξιό μπλοκ, το οποίο έχει ήδη συμφωνήσει να επιδιώξει τον σχηματισμό κυβέρνησης υπό τον Κρίστερσον, βρίσκοντας παράλληλα κοινό έδαφος στη στήριξη της Ουκρανίας και την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων.

Η κριτική της Άντερσον και το κυβερνητικό παζλ της Κεντροαριστεράς

Στον αντίποδα, η ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών Μαγκνταλένα Άντερσον υποστηρίζει πως η χώρα έχει γίνει «πιο σκληρή και οικονομικά πιο αδύναμη», δηλώνοντας πως: «Η χώρα μας στήριξε τη δύναμή της στο να μοιραζόμαστε τις επιτυχίες ο ένας του άλλου και στο να μένουμε ενωμένοι όταν τα πράγματα δυσκολεύουν».

Ωστόσο, ακόμη κι αν η Κεντροαριστερά συγκεντρώσει περισσότερες έδρες, ο σχηματισμός κυβέρνησης παραμένει πολύπλοκος. Τα τέσσερα κόμματα του μπλοκ (Σοσιαλδημοκράτες, Πράσινοι, Αριστερό Κόμμα και Κεντρώο Κόμμα) διαφωνούν σε θέματα όπως το μεταναστευτικό, η φορολογία και η πυρηνική ενέργεια.

Η μεγαλύτερη δυσκολία εστιάζεται στη στάση του Κεντρώου Κόμματος, το οποίο ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να στηρίξει κυβερνητικό σχήμα στο οποίο θα συμμετέχει το Αριστερό Κόμμα.

Πηγή: www.gazzetta.gr