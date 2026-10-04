Πεζοπορία στο Ραπτόπουλο

Πεζοπορία στο σηματοδοτημένο μονοπάτι Ραπτόπουλο - Παλαιά Βρύση - Ραπτόπουλο που είναι τμήμα του Messinia trail και Pelloponisos trail διοργανώνει ο Σύλλογος Απανταχού Ραυτοπουλαίων και ο Δήμος Τριφυλίας.

Η πεζοπορία θα πραγματοποιηθεί τη Κυριακή 25 Οκτωβρίου με ώρα εκκίνησης στις 9 το πρωί με αφετηρία τις Πηγές Κανάλια και είναι συνολικού μήκους 8,5 χιλιομέτρων.

“Σας προσκαλούμε να πεζοπορίσουμε να ζήσουμε μία ξεχωριστή εμπειρία στο όμορφο φυσικό περιβάλλον της ορεινής Τριφυλίας με πολύ πλούσια βλάστηση και αιωνόβια δέντρα” τονίζεται από τοn Σύλλογο, ενώ προσθέτει ότι “Το μονοπάτι καθαρίστηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου των Απανταχού Ραπτοπουλαίων και του Πολιτιστικού Συλλόγου της Παλαιάς Βρύσης από την Νόστος Κοιν.Επ. με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το μονοπάτι είναι δυσκολίας τύπου Α (εύκολο - μέτριο).

Μετά το πέρας της πεζοπορίας θα προσφερθεί κέρασμα με υδατάνθρακες και αναψυκτικά στις πηγές στα κανάλια. Σας ενημερώνουμε ότι ο καθένας πεζοπορεί με ατομική του ευθύνη. Η πεζοπορία είναι συνδιοργάνωση του Δήμου Τριφυλίας και του Συλλόγου των Απανταχού Ραπτοπουλαίων».

Για περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνο επικοινωνίας 6977200985.

Κ.Μπ.