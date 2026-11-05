Εκλογές στις ΗΠΑ: Ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης στη Φλόριντα ΝτεΣάντις έρχεται σε ρήξη με τον πρόεδρο Τραμπ μετά τη βαριά ήττα του κόμματος

Ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης στην πολιτεία Φλόριντα (νότια), ο Ρον ΝτεΣάντις, περιέγραψε χθες Τετάρτη τη συντριπτική ήττα του κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές προχθές Τρίτη με τον όρο πολιτική καταστροφή, προειδοποιώντας πως θα μπορούσε να αποδυναμώσει την παράταξη για χρόνια, ενώ πήρε αποστάσεις από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας πολύ διαφορετική ερμηνεία για τα αίτια του αποτελέσματος.

«Αυτό πλησιάζει σε επίπεδο εξάλειψης των ρεπουμπλικάνων σε πολλούς τομείς της χώρας», υπογράμμισε ο κ. ΝτεΣάντις χθες σε παρέμβασή του.

Η ήττα δεν οφειλόταν σε «θετική άποψη για τους δημοκρατικούς», επρόκειτο για «απόρριψη των ρεπουμπλικάνων στην Ουάσιγκτον» από τους ψηφοφόρους, έκρινε ο κυβερνήτης, μιλώντας για το «πολιτικό ισοδύναμο πλήγματος μετεωρίτη».

Το κόμμα έχασε προχθές τον έλεγχο και των δυο σωμάτων του αμερικανικού Κογκρέσου.

Ο Ρον ΝτεΣάντις αποστασιοποιήθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος επέρριψε την ήττα στην ανεπαρκή «ποιότητα» των κατά τόπους υποψηφίων της παράταξης και υποστήριξε ότι η δική του δημοτικότητα δεν μεταφράστηκε σε ψήφους υπέρ των δημοκρατικών. Αναγνώρισε πάντως ότι ο πόλεμος στο Ιράν και η συνεπακόλουθη αύξηση των τιμών των καυσίμων είχαν συμβολή στο εκλογικό αποτέλεσμα.

Από την πλευρά του ο κυβερνήτης επισήμανε ότι οι ρεπουμπλικάνοι μπορεί να δυσκολευτούν να ανακτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου για χρόνια. Σημείωσε πως δεν αναμένει νίκη στις γενικές εκλογές του 2028 ούτε στη Γερουσία, ούτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο κ. ΝτεΣάντις, 48 ετών, ήταν αντίπαλος του κ. Τραμπ στην εσωκομματική διαδικασία για την επιλογή του υποψηφίου της παράταξης στις εκλογές του 2024, αλλά αποσύρθηκε έπειτα από δυσμενή αποτελέσματα στις ψηφοφορίες στην Άιοβα και κατόπιν τάχθηκε υπέρ του μεγιστάνα. Δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ νέου το χρίσμα το 2028. Τον Μάρτιο, ερωτηθείς σχετικά, απάντησε «θα δούμε». Η θητεία του στο αξίωμα ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο.

Ακόμη υπογράμμισε την επιτυχία του κόμματος στην πολιτεία του, όπου οι ρεπουμπλικάνοι δεν υπέστησαν απώλειες όπως στην υπόλοιπη χώρα, πιστώνοντας το γεγονός αυτό στα πεπραγμένα της κυβέρνησής του και του ιδίου και στην «εμπιστοσύνη» των ψηφοφόρων στο πρόσωπό του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ