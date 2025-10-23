Κερδίστε το βιβλίο «Σχετικά με τη φύση του φωτός» του Μπάμπη Ράλλη

Ένας τυχερός αναγνώστης του eleftheriaonline.gr θα κερδίσει το βιβλίο του Μπάμπη Ράλλη!

Έχει το φως κόκαλα;

Και τι σημασία έχει ή δεν έχει αυτό στη ζωή μας;

Τι συμβαίνει όταν η ζωή ενός άνδρα δένεται άρρηκτα με την εξιδανικευμένη μορφή μιας γυναίκας;

Επαναλαμβανόμενοι, αδιέξοδοι, κυλιόμενοι τοπικά και χρονικά κύκλοι οδηγούν τον ήρωα της ιστορίας στη λύτρωση, όχι με τη διαφυγή του από αυτούς – πράξη ανέφικτη –, αλλά με το αργό ξεδίπλωμα του φαντασιακού του κόσμου στο αναλλοίωτο, φαινομενικά μεταβλητό έδαφός τους και με την οριακή, πύρρεια νίκη της συνείδησης πάνω στην άλογη δύναμη του ενστίκτου.



Ο Μπάμπης Ράλλης γεννήθηκε στον Πειραιά το 1975, όπου εξακολουθεί να ζει και να εργάζεται. Το «Σχετικά με τη φύση του φωτός» (εκδ. Κέδρος, 2024), είναι το τρίτο μυθιστόρημά του, μετά το «Άνθος μιας πλανόδιας ελπίδας» (εκδ. Γκοβόστη, 2007) και το «Η ανησυχητική πλευρά του ουρανού» (αυτοέκδοση σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, 2013). Έχει γράψει επίσης θεατρικά έργα, ενώ ποιήματα και διηγήματά του έχουν δημοσιευθεί σε διάφορες λογοτεχνικές ιστοσελίδες.