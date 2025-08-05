Τι λένε τα ζώδια σήμερα (5/8)

Κριός

Η ημέρα ξεκινά με μια διάθεση περιπέτειας και εξωστρέφειας, καθώς η Σελήνη στον 9ο σου, ενισχύει την ανάγκη σου για εξερεύνηση, ελευθερία και προσωπική αλήθεια. Είναι μια ευκαιρία να ανοίξεις νέους ορίζοντες, να μιλήσεις για τις ιδέες σου και να επικοινωνήσεις με ανθρώπους που σε εμπνέουν. Ωστόσο, όσο πλησιάζει το βράδυ, τα πράγματα αλλάζουν, καθώς η Σελήνη περνά στον Αιγόκερω στον 10ο σου και σε τετράγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τον 1ο σου. Αυτή η όψη θα φέρει εσωτερική πίεση, συναισθηματική ασάφεια ή ακόμα και ένα αίσθημα απογοήτευσης.

Ταύρος

Η Σελήνη κινείται αρχικά στον 8ο σου, φέρνοντας στο προσκήνιο θέματα ψυχικής αναζήτησης, μεταμορφώσεων και οικονομικών υποθέσεων. Αυτή η θέση σε κάνει να νιώθεις πιο έντονα την ανάγκη να εμβαθύνεις σε ό,τι κρύβεται κάτω από την επιφάνεια. Η Σελήνη αρχικά κινείται στον Τοξότη, δίνοντάς σου μια ώθηση αισιοδοξίας και φιλοσοφικής προσέγγισης, αλλά το βράδυ περνά στον Αιγόκερω στον 7ο σου και σχηματίζει τετράγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τον 12ο σου, που σε καλούν να αντιμετωπίσεις τυχόν περιορισμούς ή αμφιβολίες σχετικά με τα συναισθηματικά ή οικονομικά σου θέματα.

Δίδυμοι

Η Σελήνη κινείται αρχικά στον 7ο σου, φέρνοντας στο προσκήνιο θέματα σχέσεων, συνεργασιών και ισορροπίας με τον κόσμο γύρω σου. Η ανάγκη σου για επαφή και αρμονία είναι έντονη, και νιώθεις την επιθυμία να επικοινωνήσεις ανοιχτά και να βρεις κοινό έδαφος σε προσωπικές ή επαγγελματικές σχέσεις. Η διάθεση είναι αισιόδοξη, δίνοντάς σου ώθηση να εκφραστείς ελεύθερα, ωστόσο, το βράδυ η Σελήνη περνά στον Αιγόκερω στον 8ο σου, και σχηματίζει τετράγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τον 11ο σου, φέρνοντας εντάσεις κυρίως σε θέματα κοινών πόρων.

Καρκίνος

Η Σελήνη σχεδόν ολόκληρη την ημέρα κινείται στον 6ο σου, φέρνοντας έμφαση στην καθημερινότητα, την εργασία και την υγεία σου. Η διάθεσή σου είναι πρακτική και οργανωτική, ιδανική για να βάλεις τάξη σε υποχρεώσεις και να φροντίσεις το σώμα και το μυαλό σου. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να κάνεις αλλαγές ή να δώσεις μια πιο αισιόδοξη προοπτική στις καθημερινές σου συνήθειες. Αργότερα, το βράδυ η Σελήνη περνά στον 7ο σου, και σχηματίζει τετράγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τον 10ο σου. Αυτές οι όψεις μπορεί να φέρουν απογοητεύσεις σε προσωπικές ή επαγγελματικές σχέσεις.

Λέων

Η Σελήνη κινείται στον 5ο σου, φέρνει ζωντάνια, δημιουργικότητα και ανάγκη για διασκέδαση και έκφραση. Είναι μια καλή μέρα για να αφιερώσεις χρόνο σε χόμπι ή δραστηριότητες που σου ανεβάζουν τη διάθεση. Με τη Σελήνη στον Τοξότη, η ενέργεια σου γίνεται πιο αισιόδοξη και παιχνιδιάρικη, ανοίγοντας το δρόμο για νέες εμπνεύσεις και φρέσκες ιδέες. Ωστόσο το βράδυ η Σελήνη περνά στον Αιγόκερω στον 6ο σου και σχηματίζει τετράγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα στον 9ο σου και ενδέχεται να φέρει πιέσεις και αναποδιές στις υποχρεώσεις σου ή να σε βάλει σε σκέψεις σχετικά με την υγεία σου.

Παρθένος

Η Σελήνη μέσα στον 4ο σου, σε ωθεί να εστιάσεις στην οικογένεια, το σπίτι και τους γονείς. Είναι μια καλή στιγμή για να αφιερώσεις χρόνο στους δικούς σου ανθρώπους, να φροντίσεις τον χώρο σου ή να ασχοληθείς με ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλειά σου. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη για μια πιο αισιόδοξη προσέγγιση στα οικογενειακά θέματα ή να ψάξεις τρόπους να διευρύνεις τον συναισθηματικό σου κόσμο. Το βράδυ η Σελήνη περνά στον Αιγόκερω και στον 5ο σου, σχηματίζοντας τετράγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τον 8ο σου για να φέρει κάποιες δυσκολίες σε προσωπικά σχέδια.

Ζυγός

Η Σελήνη μέσα στον 3ο σου, ευνοεί τις μετακινήσεις, τις βόλτες και τις συζητήσεις. Η διάθεσή σου είναι ζωηρή και κοινωνική, με έντονη την ανάγκη να μοιραστείς σκέψεις και ιδέες, να ενημερωθείς ή να ασχοληθείς με τις υποχρεώσεις που αφορούν τον περίγυρό σου. Νιώθεις πιο αισιόδοξος/η και ανοιχτός/ή σε νέες πληροφορίες, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει τη μάθηση και τις συζητήσεις σου. Το βράδυ η Σελήνη περνά στον Αιγόκερω στον 4ο σου και σχηματίζει τετράγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τον 7ο σου και μπορεί να φέρει εντάσεις σε θέματα που αφορούν την οικογένειά σου.

Σκορπιός

Η Σελήνη στον 2ο σου, φέρνει στο προσκήνιο αστάθεια σε θέματα που αφορούν τα οικονομικά σου. Η ανάγκη να νιώσεις σταθερότητα και να προστατεύσεις όσα έχεις χτίσει γίνεται πιο έντονη, ενώ η Σελήνη στον Τοξότη σου δίνει αισιοδοξία και διάθεση να βρεις νέους τρόπους να βελτιώσεις την οικονομική σου κατάσταση. Το βράδυ η Σελήνη περνά στον Αιγόκερω στον 3ο σου και σχηματίζει τετράγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τον 6ο σου. Ενδέχεται να υπάρξουν παρεξηγήσεις σε συζητήσεις ή μετακινήσεις, δημιουργώντας αβεβαιότητα ή δυσκολία στην έκφραση των σκέψεών σου.

Τοξότης

Με την Σελήνη στον 1ο σου, θα έχεις έντονη ανάγκη για αυτοέκφραση και φροντίδα του εαυτού σου. Η διάθεσή σου είναι ζωηρή και αισιόδοξη, ενώ νιώθεις πιο δυνατός/ή και αποφασισμένος/η να προχωρήσεις με αυτοπεποίθηση στα προσωπικά σου σχέδια. Η ενέργειά σου είναι γεμάτη ενθουσιασμό και διάθεση να αναλάβεις πρωτοβουλίες. Το βράδυ η Σελήνη περνά στον Αιγόκερο στον 2ο σου οίκο σχηματίζοντας τετράγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τον 5ο σου. Αυτές οι όψεις ενδέχεται να φέρουν προκλήσεις σε θέματα ασφάλειας, οικονομικών ή αυτοεκτίμησης, δημιουργώντας ανασφάλειες.

Αιγόκερως

Η ημέρα ξεκινά με τη Σελήνη στον 12ο σου, με αποτέλεσμα να έχεις πιο εσωστρεφή διάθεση. Είναι μια καλή στιγμή για ξεκούραση και κλείσιμο εκκρεμοτήτων, τόσο συναισθηματικών όσο και πρακτικών. Ισως θελήσεις να ξεφύγεις από την ένταση και να στραφείς σε κάτι πνευματικό. Το βράδυ καθώς η Σελήνη περνά στο ζώδιό σου και στον 1ο σου, σχηματίζει τετράγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τον 4ο σου και έρχεσαι αντιμέτωπος/η με εσωτερικές πιέσεις και ένα αίσθημα συναισθηματικής σύγκρουσης. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να εκφραστείς αλλά τα λόγια να μη βγαίνουν εύκολα.

Υδροχόος

Με τη Σελήνη στον 11ο σου, έρχονται στο προσκήνιο φίλοι/ες, στόχοι και όνειρα που έχεις για το μέλλον. Η διάθεσή σου είναι πιο ιδεαλιστική. Θέλεις να μιλήσεις, να συνδεθείς με ομάδες ή να δουλέψεις για κάτι που έχει ευρύτερο νόημα. Θα είσαι γεμάτος/η ιδέες και όρεξη για κάτι μεγαλύτερο, ίσως όμως να υπερεκτιμήσεις το πόσα μπορείς να κάνεις ή πόσο θα σε καταλάβουν οι άλλοι/ες. Το βράδυ η Σελήνη περνά στον Αιγόκερω στον 12ο σου, δημιουργώντας ανάγκη για ξεκούραση. Το τετράγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα στον 3ο σου μπορεί να φέρει αμφιβολίες για τα επόμενα βήματά σου.

Ιχθύες

Με την Σελήνη να βρίσκεται στον 10ο σου, ζητήματα που αφορούν την καριέρα, τους στόχους και την κοινωνική σου εικόνα τραβούν την προσοχή σου. Θα υπάρχει διάθεση για πρόοδο, αναγνώριση και ανανέωση στον επαγγελματικό τομέα, ωστόσο, μην παρασυρθείς από υπεραισιοδοξία ή παρορμητικές κινήσεις. Το βράδυ, η Σελήνη περνά στον Αιγόκερω στον 11ο σου και σχηματίζει τετράγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τον 2ο σου, φέρνοντας ενδεχομένως αμφιβολίες σχετικά με την αξία σου μέσα σε μια ομάδα ή την υλική ανταμοιβή που παίρνεις από τους κόπους σου.