Παρουσίαση βιβλίου της Αργυρώς Μαργαρίτη στην Καλαμάτα

Το νέο βιβλίο της Αργυρώς Μαργαρίτη, «Μαστοιχείω. Το δάκρυ του σκίνου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός», θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, στις 7 μ.μ., στον Χώρο Τέχνης Α49 στην Καλαμάτα.

Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις «Ψυχογιός» και το βιβλιοπωλείο «Βιβλιόπολις».

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Μαρία Μαργαρίτη, φιλόλογος. Παναγιώτης Σοφικίτης, φιλόλογος και μικροναυπηγός και η Βίνα Μάλαμα, εκπαιδευτικός και ηθοποιός. Το μυθιστόρημα ταξιδεύει τον αναγνώστη στη Χίο. Σε ένα νησί που ευωδιάζει μαστίχα, ένα μωρό μεγαλώνει χωρίς να γνωρίζει πως στην καρδιά του κουβαλά ένα πολύτιμο μυστικό: το χρυσό φλουρί που της φόρεσε η μητέρα της λίγο πριν χαθεί στις φλόγες. Στα αρχοντικά της Χίου, στα καρνάγια και στους μανταρινόκηπους, οι ζωές διασταυρώνονται μέσα από έρωτες που μαγεύουν και πληγώνουν. Πάνω απ’ όλα, ένα μυστήριο φαίνεται να παρακολουθεί όσους τολμούν να αγγίξουν την αλήθεια, καθώς ο έρωτας κυριαρχεί και μεταμορφώνει, οδηγώντας τους ήρωες σε απρόβλεπες μοίρες.