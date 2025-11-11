Την Τετάρτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

Συγκεκριμένα θα συζητηθούν τα εξής θέματα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κύριου οδικού άξονα και πεζοδρομίων πόλης Φιλιατρών (καθαίρεση ασφαλτοτάπητα λόγω βλαβών στο οδικό δίκτυο της πόλης και επανατοποθέτησή του)». Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Άνω Πόλης Κυπαρισσίας». Ορισμός επιτροπής για την παρακολούθηση των παρακάτω συμβάσεων υπηρεσιών: «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του δικτύου δημοτικού φωτισμού με εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Τριφυλίας». «Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου για την ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση του δικτύου δημοτικού φωτισμού με εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Τριφυλίας». Ορισμός μελών Δήμου Τριφυλίας στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Πελοποννήσου Α.Ε. - ΑΟΤΑ.

Από την πλευρά των επικεφαλής των αντιπολιτεύσεων ο Άκης Κατρίτσης έχει θέσει το θέμα της συμμετοχής του Δήμου Τριφυλίας στο πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία», που είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο ποιότητας και απονέμεται με αυστηρά κριτήρια σε οργανωμένες ακτές και μαρίνες, τις οποίες διαχειρίζονται παράκτιοι δήμοι, ξενοδόχοι και άλλοι φορείς ή και σε σκάφη που πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

Κ.Μπ.