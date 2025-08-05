Από σήμερα οι αιτήσεις για 91 προσλήψεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ

Ξεκινά σήμερα, Τρίτη 5 Αυγούστου 2025, στις 18:00, η υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 91 ατόμων για την κάλυψη αναγκών των βρεφονηπιακών σταθμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, στις 23:59.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr, με κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apaskholese-sto-demosio-tomea/aitese-proslepses-stous-brephonepiakous-stathmous-tou-oaed.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Απασχόληση στον δημόσιο τομέα → Αίτηση πρόσληψης στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ.

Η ΔΥΠΑ εφιστά την προσοχή των υποψηφίων για την ορθή συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων της αίτησης, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες του εγχειριδίου και όσα περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)», με σήμανση έκδοσης «19-02-2025», καθώς σφάλματα κατά τη συμπλήρωση της αίτησης μπορεί να οδηγήσουν στη μη ορθή μοριοδότηση του υποψηφίου.

Με την οριστική υποβολή της αίτησης, παρέχεται στον υποψήφιο σε εκτυπώσιμη μορφή αποδεικτικό του «ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ», με αριθμό πρωτοκόλλου και ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.

Οι 91 θέσεις προσωπικού, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31 Ιουλίου 2026, κατανέμονται ως εξής: Εντός του Νομού Αττικής (44) και των Νομών Αιτωλ/νίας (6), Αχαΐας (2), Ευρυτανίας (4), Ηγουμενίτσας (2), Ημαθίας (3), Θεσσαλονίκης (2), Ιωαννίνων (3), Καβάλας (4), Καρδίτσας (5), Λάρισας (2), Μεσσηνίας (4), Ξάνθης (4), Ροδόπης (3), Σερρών (1) και Τρικάλων (2).

Η επί μέρους κατανομή των ατόμων εντός εκάστου Νομού αναγράφεται στην οικεία ανακοίνωση (ΣΟΧ2-2025), που είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μόνο μία αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως, σε κάθε περίπτωση, ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Επίσης, η ΔΥΠΑ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους:

- Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης μετά την καταληκτική ημερομηνία.

- Δεν εξετάζονται αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και όχι μέσω της πλατφόρμας της ΔΥΠΑ.

- Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στη ΔΥΠΑ.

Οι ιδιόκτητοι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Ιουλίου, από τις 06:45 έως τις 16:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη και νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών.

Η φιλοξενία των βρεφών και νηπίων είναι δωρεάν.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών.

Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά, με προτεραιότητα στις οικογένειες χαμηλότερου εισοδήματος, και κοινωνικά (πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, ορφανά, γονείς με αναπηρία κ.λπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι-νες μπορούν να επισκεφθούν τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/brefonipiaki-paidiki-stathmi-dypa.

