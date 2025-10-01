Τουριστικό άλμα στην Πελοπόννησο: Εντυπωσιακή αύξηση στα αεροδρόμια Καλαμάτας, Αράξου

Εντυπωσιακά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης κατέγραψε η Πελοπόννησος στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις το πρώτο οκτάμηνο του έτους, με τους αερολιμένες Καλαμάτας και Αράξου να κινούνται σε ρυθμούς σχεδόν διπλάσιους από τον εθνικό μέσο όρο.

Η γεωγραφική ενότητα της Πελοποννήσου εμφάνισε συνολικά 185.110 αφίξεις διεθνών επιβατών το οκτάμηνο, καταγράφοντας αύξηση 10,5%. Η διψήφια αυτή ανάπτυξη της Πελοποννήσου την κατατάσσει στις περιοχές με τον ισχυρότερο ρυθμό αύξησης στον ελληνικό τουρισμό, δείχνοντας τις μεγάλες δυνατότητες του προορισμού.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ που αφορούν την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, ο Αερολιμένας Καλαμάτας σημείωσε 120.561 αφίξεις επιβατών διεθνών πτήσεων. Το νούμερο αυτό μεταφράζεται σε σημαντική αύξηση της τάξης του 9,8% σε σχέση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2024. Ωστόσο, το μερίδιο της Καλαμάτας επί των συνολικών πανελλαδικών αφίξεων διεθνών πτήσεων παραμένει μικρό, μόλις στο 0,61%.

Η ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

Σε εθνικό επίπεδο, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά. Κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2025, καταγράφηκαν συνολικά 19,93 εκατ. αφίξεις, σημειώνοντας αύξηση +5,6% σε σχέση με το 2024.

Στις μεγάλες γεωγραφικές ενότητες, η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής (βάσει αφίξεων οκταμήνου):

• Οι Κυκλάδες (Σαντορίνη, Μύκονος) αποτέλεσαν τη μοναδική ενότητα που σημείωσε μείωση, καθώς οι αφίξεις τους υποχώρησαν κατά -5,9%.

• Η Κρήτη (Ηράκλειο, Χανιά) και τα Ιόνια Νησιά (Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά) κινήθηκαν κοντά στον εθνικό μέσο όρο, με αύξηση +5,7% και +4,2% αντίστοιχα.

• Τα Δωδεκάνησα (Ρόδος, Κως) σημείωσαν μικρότερη αύξηση της τάξης του +2,3%.

Περισσότερα στοιχεία παρουσιάζονται στον πίνακα:

Θ.Λ.