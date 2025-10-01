Φωτιά σε ισόγειο διαμέρισμα στην Καλαμάτα

Κινητοποίηση υπήρξε λίγο πριν τις 9 το πρωί της Τετάρτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας λόγω ειδοποίησης για φωτιά που ξέσπασε σε ισόγειο διαμέρισμα στην οδό Μικράς Ασίας, κοντά στην οδό Καλλιπατείρας και πίσω από τη βόρεια κερκίδα του γηπέδου του Μεσσηνιακού.

Αμεσα στο σημείο βρέθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με 7 άνδρες που περιόρισαν την έκταση της φωτιάς, η οποία προκλήθηκε από μαγειρικό σκεύος στο χώρο της κουζίνας. Οι πυροσβέστες μάλιστα χρειάστηκε να σπάσουν την πόρτα, καθώς ο ιδιοκτήτης έλειπε από το σπίτι.

Οι πυκνοί καπνοί που έβγαιναν από τα παράθυρα αναστάτωσαν τους γείτονες, όμως χάρις στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής, το σπίτι υπέστη μικρές υλικές ζημιές. Στο σημείο βρέθηκε και ένα περιπολικό της αστυνομίας, αλλά και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ για αντιμετώπιση τυχόν βλαβών.



Κ.Ηλ.