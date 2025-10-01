Φωτιά σε ισόγειο διαμέρισμα στην Καλαμάτα

Αμεσα στο σημείο βρέθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με 7 άνδρες που περιόρισαν την έκταση της φωτιάς, η οποία προκλήθηκε από μαγειρικό σκεύος στο χώρο της κουζίνας. Οι πυροσβέστες μάλιστα χρειάστηκε να σπάσουν την πόρτα, καθώς ο ιδιοκτήτης έλειπε από το σπίτι.
Οι πυκνοί καπνοί που έβγαιναν από τα παράθυρα αναστάτωσαν τους γείτονες, όμως χάρις στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής, το σπίτι υπέστη μικρές υλικές ζημιές. Στο σημείο βρέθηκε και ένα περιπολικό της αστυνομίας, αλλά και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ για αντιμετώπιση τυχόν βλαβών.
Κ.Ηλ.