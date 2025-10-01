Μπαράζ πλειστηριασμών σπιτιών στη Μεσσηνία: “Καμπανάκι” Μαργέλη για τα κόκκινα δάνεια (βίντεο)

Τραγική χαρακτήρισε την κατάσταση με τα κόκκινα δάνεια και τους πλειστηριασμούς ακόμη και πρώτης κατοικίας, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας Κώστας Μαργέλης στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε χθες στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας.

Ειδικά τον τελευταίο μήνα παρατηρείται αύξηση των πλειστηριασμών και στη Μεσσηνία, με δανειολήπτες να χάνουν τα σπίτια τους μιας και αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ρυθμίσεις, τις οποίες πλέον διαχειρίζονται διάφορα funds.

Ο κ. Μαργέλης ακόμη αναφέρθηκε στην έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία με αύξηση περιστατικών το τελευταίο διάστημα και τη συνέχιση της δωρεάν νομικής βοήθειας σε γυναίκες θύματα, από τον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας.

Παράλληλα έγινε ενημέρωση για τους λόγους της αποχής των δικηγόρων από τις ποινικές υποθέσεις έως τουλάχιστον τις 17 Οκτωβρίου, σαν ένα μέτρο πίεσης εξαιτίας της μη κάλυψη οργανικών θέσεων δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων στο Εφετείο Καλαμάτας.

“Ερχεται νέα γενιά αστέγων, σε δεινή θέση οι δανειολήπτες”

Για τα κόκκινα δάνεια και τα εμπόδια που υπάρχουν στις ρυθμίσεις δανείων, ο κ. Μαργέλης σημείωσε “με τα κόκκινα δάνεια να έχουν φτάσει πλέον στα 80 δισ. ευρώ χιλιάδες δανειολήπτες αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Η πρώτη κατοικία δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο κερδοσκοπίας. Χρειάζεται άμεσα θεσμικό πλαίσιο που να υποχρεώνει σε κουρέματα, να διασφαλίζει διαφάνεια και να τιμωρεί τις αυθαιρεσίες. Αλλιώς, η κοινωνία μας θα δει μια νέα γενιά αστέγων, αυτή τη φορά, ανθρώπους που είχαν σπίτι και τους το στέρησαν τα funds.

Μετά από 6 χρόνια που τα δάνεια πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ δόθηκαν από τις τράπεζες στα funds οι πολίτες βρίσκονται απέναντι σε αυθαίρετες και καταχρηστικές πρακτικές, όπως καθυστερήσεις ή απορρίψεις αιτημάτων ρύθμισης, εξωπραγματικές εκτιμήσεις ακινήτων, ελλιπή ενημέρωση για οφειλές και δοσολόγια και πιέσεις που οδηγούν ακόμη και σε πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας”.

Ακόμη ο κ. Μαργέλης τόνισε ότι “υπάρχουν δεκάδες υποθέσεις όπου οι δανειολήπτες χάνουν τις υπάρχουσες ρυθμίσεις του εξωδικαστικού, απλώς γιατί δεν είναι βιώσιμες. Αν δεν υπάρξουν γενναία κουρέματα, δεν πρόκειται να μειωθεί το ιδιωτικό χρέος. Το μόνο που θα συμβεί είναι να χαθούν ακόμη περισσότερα σπίτια.

Αυτή την στιγμή οι δανειολήπτες έχουν να επιλέξουν ανάμεσα από την ένταξη των οφειλών τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό ή να προχωρήσουν σε διμερείς συμφωνίες με τους servicers.

Για να μπορέσει να ενταχθεί ένας δανειολήπτης στον εξωδικαστικό θα πρέπει να έχει συνολικές οφειλές που θα ξεπερνάει τις 10.000 ευρώ.

Οι servicers συνεχίζουν να ζητούν μεγάλες προκαταβολές και υψηλές μηνιαίες δόσεις στις οποίες δεν μπορεί να ανταποκριθεί ένα μεγάλο ποσοστό των δανειοληπτών για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να χάνεται η ρύθμιση και οι δανειολήπτες να συνεχίζουν να βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση, κινδυνεύοντας να χάσουν ακόμη και την πρώτη κατοικία τους”.

Εως και 4 αυτόφωρα την εβδομάδα στη Μεσσηνία για περιστατικά έμφυλης βίας

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας αναφέρθηκε και στη συνέχιση της συμπαράστασης σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας.

Μάλιστα ο κ. Μαργέλης έκανε γνωστό πως και στη Μεσσηνία ανάλογα περιστατικά βρίσκονται σε έξαρση το τελευταίο διάστημα, λέγοντας πως κάθε εβδομάδα υπάρχουν 2 έως 4 περιπτώσεις αυτόφωρης διαδικασίας ύστερα από καταγγελίες γυναικών!

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας καθώς και το Κέντρο Ερευνών και θεμάτων Ισότητας, με στόχο την παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε γυναίκες θύματα που έχουν υποστεί έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία.

Με τη διαμεσολάβηση του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Καλαμάτας, οι ωφελούμενες θα μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν νομικές συμβουλές και εκπροσώπηση από δικηγόρους της Καλαμάτας.

Αποχή έως 17 Οκτωβρίου ως διαμαρτυρία για την υποστελέχωση

Σε ότι έχει να κάνει με την αποχή των δικηγόρων της Καλαμάτας, ο Κώστας Μαργέλης κατέστησε σαφές πως θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως τις 17 Οκτωβρίου ως διαμαρτυρία για τα μεγάλα κενά που υπάρχουν.

Οι υποθέσεις που καλύπτει πλέον το Εφετείο έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, αφού σε αυτό υπάγονται όχι μόνο τα Πρωτοδικεία Καλαμάτας, Γυθείου και Κυπαρισσίας, αλλά και το Πρωτοδικείο Σπάρτης, με αποτέλεσμα η ύλη να έχει αυξηθεί κατά 60%. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας ζητεί την άμεση μόνιμη ενίσχυση του Εφετείου με τουλάχιστον δύο νέες οργανικές θέσεις εφετών, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του.

“Πενήντα νέες οργανικές θέσεις εφετών στα Εφετεία της χώρας κατανεμήθηκαν το προηγούμενο διάστημα και η Καλαμάτα και πάλι ξεχάστηκε.

Οι θέσεις αυτές απορροφήθηκαν από την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, ακόμη και την Εύβοια. Παρά τα επανειλημμένα αιτήματά μας το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ο Άρειος Πάγος συνεχίζει να μας αντιμετωπίζει με αδιαφορία.

Το Εφετείο Καλαμάτας συνεχίζει να δουλεύει παρά την μεγάλη υποστελέχωση, χάρις στο φιλότιμο των δικαστικών και των υπαλλήλων του.

Η αποχή αποτελεί ένα μέτρο πίεσης για να καταφέρουμε να ενισχύσουμε την εύρυθμη λειτουργία των δικαστικών υποθέσεων στην περιοχή μας”, σημείωσε ο κ. Μαργέλης.

Κ.Ηλ.