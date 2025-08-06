Στον εισαγγελέα ο καπετάνιος του πλοίου που προσάραξε σε βραχονησίδα στα Στύρα (βίντεο)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για το ατύχημα που σημειώθηκε χθες, Τρίτη, το απόγευμα όταν πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αγία Μαρίνα - Στύρα προσάραξε σε ξερά.

Ο καπετάνιος έχει προσαχθεί στο λιμενικό τμήμα που έχει αναλάβει την διερεύνηση της υπόθεσης και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενημερώθηκε ήδη ο αρμόδιος Εισαγγελέας για τη μη ανταπόκριση της πλοιοκτήτριας εταιρείας του επιβατηγού - δρομολογιακού «ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑ» στις προβλεπόμενες ενέργειες αποκόλλησης και ναυαγιαίρεσης, παρότι έχουν ήδη παρέλθει περισσότερες από 14 ώρες από τη στιγμή του συμβάντος.

Σύμφωνα πάντα με το υπουργείο "μέχρι και τις πρωινές ώρες σήμερα, δεν έχει ανατεθεί σε εξειδικευμένη εταιρεία η εκπόνηση και κατάθεση Σχεδίου Αποκόλλησης και Ναυαγιαίρεσης προς έγκριση, γεγονός που εγείρει σοβαρό ζήτημα για τη διασφάλιση των περιουσιών των πολιτών αλλά και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος".

Υπενθυμίζεται πως ο πλοίαρχος δεν ενημέρωσε, ως όφειλε, τις αρμόδιες Αρχές για την προσάραξη. "Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ) του Αρχηγείου Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από επανειλημμένες προσπάθειες, κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί του, περίπου δέκα λεπτά μετά το συμβάν".

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν το πλοίο με 105 επιβάτες και 9μελές πλήρωμα προσάραξε στη βραχονησίδα Γλάρος κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα αποβιβάστηκαν χωρίς να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα και με ιδιωτικά σκάφη μεταφέρθηκαν ασφαλείς στην ακτή.

ΑΠΕ - ΜΠΕ