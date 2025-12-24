ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας: "Ο αγώνας των αγροτών μας αφορά όλους"

"Ο αγώνας των αγροτών μας αφορά όλους" αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Ο αγώνας των αγροτών αφορά όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το εισόδημα των αγροτών αλλά και με την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, την αποκέντρωση, τη ζωή στην ύπαιθρο, την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος και βέβαια με την κάθαρση σε ένα τεράστιο σκάνδαλο, που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Oι αγρότες έχουν συσσωρευμένα και διαρθρωτικά προβλήματα λόγω πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης. Στα εφτά χρόνια διακυβέρνησής της ο πρωτογενής τομέας παραγωγής βρίσκεται σε αδράνεια σε ό, τι αφορά τον πολιτικό σχεδιασμό και τις πρωτοβουλίες που δεν έχει λάβει η κυβέρνηση.

Tο υψηλό κόστος παραγωγής, τα έργα υποδομής που δεν προχωράνε ή δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη , τα λάθη τα οποία έχουν γίνει στις πληρωμές των ενισχύσεων και των επιδοτήσεων, το ότι δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός για τον πρωτογενή τομέα είναι προβλήματα τα οποία έχουν ανακύψει λόγω συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών της Νέας Δημοκρατίας.

Αντ’ αυτού, βλέπουμε να ξετυλίγεται στις οθόνες μας ένα τεράστιο σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου αντί ο ΟΠΕΚΕΠΕ να λειτουργήσει ως ένας μηχανισμός υγιούς μοιράσματος των ενισχύσεων και των επιδοτήσεων που δικαιούνται οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι, από την κυβέρνηση και από συγκεκριμένους υπουργούς και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχει χρησιμοποιηθεί ως εκλογικός μηχανισμός, ως μηχανισμός χειραγώγησης και ως μηχανισμός πλουτισμού συγκεκριμένων στελεχών.

Δεν βγήκαν οι αγρότες στους δρόμους από μόνοι τους, στο δρόμο τους βγάζει ο κ. Μητσοτάκης. Η επικοινωνιακή διαχείριση δεν μπορεί να δώσει λύση σε ένα υπαρκτό και βαθύ πρόβλημα. Δεν πρόκειται για ένα ζήτημα που αντιμετωπίζεται με δηλώσεις ή επικοινωνιακές φανφάρες. Πρόκειται για ανθρώπους που εργάζονται στα χωράφια, κάνουν μια σκληρή δουλειά, ζουν έναν δύσκολο τρόπο ζωής και έχουν φτάσει σε αδιέξοδο. Και δε γίνεται κάθε φορά που η κυβέρνηση έρχεται αντιμέτωπη με προβλήματα που η ίδια δημιουργεί σε μια κοινωνική ομάδα, να επιχειρείται η διολίσθηση σε συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού, όπως κάνει και τώρα με τα αγροτικά μπλόκα.

Όσον αφορά στον προϋπολογισμό για το 2026 πριν λίγες μέρες οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν μείωση 240 εκατομμύρια στα κονδύλια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και μείωση 440 δισ. για το μεσοπρόθεσμο.

Η κυβέρνηση της ΝΔ αποδεικνύει εξακολουθητικά ότι αδιαφορεί πλήρως και εμπαίζει τους αγρότες :

* Έθρεψε και διόγκωσε η ίδια το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ταΐζοντας τις γαλάζιες ακρίδες για μικροκομματικά οφέλη και στήριξη, στερώντας σημαντικές επιδοτήσεις από τους υπόλοιπους αγρότες, με αποτέλεσμα να επιβληθούν τεράστια πρόστιμα στη χώρα από την ΕΕ και να διασυρθεί διεθνώς για άλλη μια φορά.

* Αδράνησε εγκληματικά όταν εμφανίστηκε η ευλογιά των αιγοπροβάτων και στη συνέχεια δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισής της.

* Αμέλησε να πράξει όσα έπρεπε, για να λάβουν οι αγρότες εγκαίρως και πλήρως όποιες αποζημιώσεις και επιδοτήσεις δικαιούνται, με νωπό ακόμη το φιάσκο του ΕΛΓΑ.

* Αφού τους εγγυήθηκε ψευδώς τις επιδοτήσεις τους, στη συνέχεια αντιμετώπισε με ΜΑΤ και βία τις διαμαρτυρίες τους λόγω των προβλημάτων καταβολής και των περικοπών.

* Αγνόησε τον αγροτικό κόσμο όταν της έθετε εδώ και πάρα πολύ καιρό τα οξυμένα προβλήματα της αύξησης του κόστους παραγωγής, των χαμηλών τιμών στο χωράφι και των υψηλότατων (τρείς και τέσσερις φορές παραπάνω) στο ράφι , του αθέμιτου ανταγωνισμού από τρίτες χώρες.

* Μιλά για τη σημασία που αποδίδει στον αγροτικό τομέα ενώ η ευρωομάδα της ΝΔ στο Ευρωκοινοβούλιο υπερψήφισε τη συμφωνία ΕΕ – MERCOSUR δηλαδή τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (δηλαδή χωρίς δασμούς) μεταξύ της ΕΕ και του μπλοκ Mercosur της Νότιας Αμερικής, το οποίο αποτελείται από τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη, η οποία απειλεί τους μικρούς παραγωγούς στην Ευρώπη, εγκυμονεί κινδύνους για τους καταναλωτές, έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεγάλης κλίμακας και εξυπηρετεί μόνο τις πολυεθνικές.

Πλήγμα δέχτηκε για το 2025 η βασική για τη Μεσσηνία παραγωγή του ελαιολάδου, καθώς ο συνδυασμός της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών με την μεγάλη υγρασία και την μη έγκαιρη εφαρμογή δακοκτονίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, προκάλεσε την καταστροφή του καρπού από τον δάκο και το γλειοσπόριο. Προχειρότητα, έλλειψη σχεδιασμού και αδιαφορία για τα σημαντικότατα ζητήματα αγροτικής παραγωγής στην περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας. Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε πως δεν είναι η πρώτη φορά που λειτουργεί η υπηρεσία καταπολέμησης του δάκου για να συγχωρεθούν λάθη .

Σε ό,τι αφορά τη Μεσσηνία στα δύο σημαντικά έργα υποδομής το μεν φιλιατρινό φράγμα που από το 2017 έχει ολοκληρωθεί και έως το 2025 δεν έχει καταστεί δυνατό να κατασκευαστούν τα δίκτυα άρδευσης, στο δε Μιναγιώτικο φράγμα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει η κατασκευή του και αυτά αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα για τις προτεραιότητες και τη στήριξη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στον αγροτικό κόσμο της Μεσσηνίας εν μέσω κλιματικής αλλαγής και του φαινομένου της ξηρασίας.

Ο αγώνας των αγροτών αφορά όλη την τοπική κοινωνία καθώς το κόστος που υφίσταται ο αγροτικός κόσμος και ο πρωτογενής τομέας είναι τεράστιο και αντανακλά στον δευτερογενή τομέα και συνολικά στην τοπική οικονομία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η ελαιοπαραγωγή είναι ο κινητήριος μοχλός της Μεσσηνιακής οικονομίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία έχει ήδη παρουσιάσει από τον Ιανουάριο του 2025 ένα ολοκληρωμένο σχέδιο έξι αξόνων διαθέσιμο δημόσια, για την Αγροτική Πολιτική, από τις υποδομές και την επιστημονική υποστήριξη μέχρι και την αντιμετώπιση κρίσεων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μεσσηνίας στέκεται αλληλέγγυος στους αγώνες των αγροτών-κτηνοτρόφων της Μεσσηνίας ώστε να πάψουμε να βλέπουμε να υπάρχουν δύο Ελλάδες: η μία Ελλάδα των εργαζομένων, των εργατών, των αγροτών, των κτηνοτρόφων που δεν μπορεί να βγάλει τον μήνα και δεν βγάζει το κόστος παραγωγής και το κόστος διαβίωσης και από την άλλη μια γαλάζια Ελλάδα με golden boys, με γαλάζιες ακρίδες που πλουτίζουν καθημερινά, καθώς καρπώνονται τον πλούτο της παραγωγής και τον πλούτο της εργασίας των Ελλήνων εργαζομένων και αγροτών".