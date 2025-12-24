Γιορτινές μελωδίες "πλημμύρισε" το δημαρχείο Οιχαλίας (βίντεο)

Σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη των μελών της Δημοτικής Φιλαρμονικής Οιχαλίας στο Δημαρχείο στον Μελιγαλά, όπου έψαλαν τα παραδοσιακά κάλαντα, μεταφέροντας το πνεύμα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Οι μελωδίες γέμισαν τον χώρο με χαρά και συγκίνηση, δημιουργώντας μια ζεστή ατμόσφαιρα για αιρετούς, εργαζομένους και παρευρισκόμενους. Η δήμαρχος Οιχαλίας Γιώτα Γεωργακοπούλου υποδέχθηκε με χαμόγελο την υπεύθυνη της Δημοτικής Φιλαρμονικής, Ματούλα Φίλου και τα μέλη της και συνεχάρη για τη διαχρονική τους προσφορά στον πολιτισμό του τόπου και τους ευχαρίστησε για τη μουσική παρουσία τους, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των εορταστικών ημερών.

Αντάλλαξε μαζί τους θερμές ευχές, εκφράζοντας την ελπίδα η νέα χρονιά να φέρει υγεία, ειρήνη, πρόοδο και δημιουργία σε κάθε οικογένεια. Η Δημοτική Φιλαρμονική, με συνέπεια και μεράκι, συνεχίζει να κρατά ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας και ενότητας. Με τις ευχές για καλά Χριστούγεννα και ένα ευτυχισμένο, δημιουργικό νέο έτος, η επίσκεψη αυτή υπενθύμισε σε όλους τη σημασία της παράδοσης, της συνεργασίας και της ανθρώπινης επαφής τις γιορτινές ημέρες.