Κανονικά εκτελούνται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια – Συνεχίζεται το ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο, εξασθενεί από Τρίτη (βίντεο)

Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας, για την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, αναφέρει ότι συνεχίζεται το ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο και θα εξασθενίσει από την Τρίτη. Οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές στην Ελλάδα το επόμενο τριήμερο, ενώ από την Πέμπτη θα σημειωθεί υποχώρηση της θερμοκρασίας.

«Και σήμερα λοιπόν έχουμε ανέμους στα 7 με 8 μποφόρ, αλλά και αύριο θα είναι οι ίδιοι άνεμοι στις ίδιες περιοχές, δηλαδή στο κεντρικό Αιγαίο, στην Νότια Εύβοια, στις βόρειες Κυκλάδες θα έχουμε ανέμους 7 με 8 μποφόρ.

Από την Τρίτη τα πράγματα κάπως θα εξασθενήσουν, όμως θα φυσάει ακόμα στα 7 μποφόρ, θα είναι οι άνεμοι όλες τις ημέρες και προφανώς για αυτό το λόγο στην δυτική ηπειρωτική χώρα, εκεί που δεν φτάνει το ευεργετικό μελτέμι, η θερμοκρασία και σήμερα αλλά και μέχρι την Τρίτη θα ξεπεράσει ίσως και τους 40 βαθμούς, άρα 39 με 41 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα φτάνουν στο ανατολικό Αιγαίο και τη Βόρεια Ελλάδα, επίσης το θερμόμετρο θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς.

Πιο δροσερές περιοχές της χώρας βέβαια είναι οι Κυκλάδες, εκεί το θερμόμετρο έχει 30 βαθμούς στη Βόρεια Κρήτη, 32 βαθμούς στην Αθήνα, το θερμόμετρο ενδεικτικά στο κέντρο και στα δυτικά στους 35 με 36 βαθμούς.

Στη συνέχεια, γιατί έρχεται και το Δεκαπενταύγουστο, από την Τετάρτη φαίνεται να πέφτει η θερμοκρασία λίγο στη Δυτική Ελλάδα, την Πέμπτη σε όλη τη χώρα. Έτσι παραμονή Δεκαπενταύγουστου στην Αθήνα θα είναι το θερμόμετρο στους 33 με 34 βαθμούς και ανήμερα το Δεκαπενταύγουστο, ένας όμορφος καλοκαιρινός καιρός, χωρίς προβλήματα σε στεριά και θάλασσα και με καλές θερμοκρασίες. Ένας δροσερός καιρός για το Δεκαπενταύγουστο».

Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από τον Πειραιά

Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, που με κάθε μέσο εγκαταλείπουν την Αττική και τα μεγάλα αστικά κέντρα. Από το λιμάνι του Πειραιά όλα τα πλοία αναχωρούν κανονικά. Έχει ομαλοποιηθεί πλήρως η κατάσταση με τα δρομολόγια. Πολύ αυξημένη η κίνηση σήμερα από νωρίς το πρωί.

Το αδιαχώρητο επικρατεί από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, από όπου χιλιάδες αδειούχοι του Αυγούστου φεύγουν από την πρωτεύουσα και ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες χιλιάδες επιβάτες και εκατοντάδες οχήματα σχηματίζουν ουρές μπροστά από τους καταπέλτες των πλοίων, προκειμένου να επιβιβαστούν σε αυτά και να ξεκινήσουν το ταξίδι τους και για αυτό το λόγο μάλιστα καταγράφεται κι ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα τόσο μέσα στο λιμάνι του Πειραιά σε όλες τις πύλες, όσο φυσικά και στους γύρω δρόμους. Η πληρότητα αγγίζει το 100%.

Για σήμερα είναι προγραμματισμένα 28 δρομολόγια για τα νησιά του Αιγαίου και περισσότερα από 45 δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Για αυτό το λόγο τόσο αστυνομικοί της Τροχαίας έξω από το λιμάνι, όσο και τα στελέχη του Λιμενικού εντός του λιμένος Πειραιώς, προσπαθούν να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να διευκολύνουν την επιβίβαση των οχημάτων στα πλοία, τα οποία φυσικά περιττό να πούμε ότι αναχωρούν γεμάτα. Ιδιαίτερα για προορισμούς όπως οι Κυκλάδες όπου η πληρότητα αγγίζει το 100%.

Και βέβαια αυτή η εικόνα αναμένεται να δούμε και τις επόμενες ημέρες. Από την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και τους αδειούχους του Δεκαπενταύγουστου.

Σε κάθε περίπτωση, όποιος ταξιδεύει καλό είναι να βρίσκεται τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα στο λιμάνι προκειμένου να μην ταλαιπωρηθεί, να φτάσει στην ώρα του έξω από το πλοίο και να επιβιβαστεί με τα εισιτήρια του σε αυτό.

Δεν υπάρχει ούτε εισιτήριο για δείγμα, όπως λένε οι τουριστικοί πράκτορες, ενώ υπάρχει αυξημένη πληρότητα που αγγίζει το 100% για όλους τους νησιωτικούς προορισμούς, τόσο για τα νησιά του Αιγαίου όσο και τα νησιά του Αργοσαρωνικού, τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν κερδίσει την προτίμηση των αδειούχων του Αυγούστου.

Πηγή: ertnews.gr