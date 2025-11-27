Σύλληψη 30χρονου Βούλγαρου στα Φιλιατρά για μαστροπεία

Σε βάρος του εκκρεμούσαν από το 2023 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κυπαρισσίας και ένταλμα σύλληψης της κ. Ανακρίτριας Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας που αφορούν κατηγορία για μαστροπεία.
Ενας 30χρονος φυγόποινος Βούλγαρος συνελήφθη προχθές το πρωί στα Φιλιατρά από αστυνομικούς της Β' Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης Μεσσηνίας, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν δικαστικές αποφάσεις για υπόθεση μαστροπείας.
