Εκδήλωση για την έμφυλη βία χθες στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Σημαντική εκδήλωση για την έμφυλη βία πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι, στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Καλαμάτας και το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α.Τ. της πόλης ένωσαν τις δυνάμεις τους και προσκάλεσαν το προσωπικό των Φορέων Υγείας σε συμμαχία για τη δημιουργία πρωτοκόλλων συνεργασίας, με στόχο την “έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση περιπτώσεων έμφυλης βίας από τους επαγγελματίες του ΕΣΥ. Όλες οι δυνάμεις μαζί για να σπάσουμε τη σιωπή…”.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο διοικητής του Νοσοκομείου Πεφάνης, η υπεύθυνη του Γραφείου Ποιότητας Βασιλική Κωστοπούλου και η αντιδήμαρχος Καλαμάτας Πιπίνα Κουμάντου.

Η προϊσταμένη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Αγγελική Μαλαπέτσα επισήμανε ότι “μία στις τρεις γυναίκες έχει πέσει θύμα κακοποίησης και η βία προκαλεί αναπηρία και θάνατο σε γυναίκες από 16 έως 44 ετών”. Αναφέρθηκε στα αδύνατα και τα δυνατά σημεία της παρέμβασης του Νοσοκομείου, στη συμβολή του και προέτρεψε “όλες οι δυνάμεις μαζί για να σπάσουμε τη σιωπή”, τονίζοντας “να δοθεί λύση, να σπάσει η σιωπή για να προλάβουμε την επανάληψη της βίας και τον θάνατο”.

Η Μαρία Στρατάκου, κοινωνική λειτουργός του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Καλαμάτας, παρατήρησε ότι “η βία δεν είναι μόνο σωματική, αλλά είναι και ψυχολογική, λεκτική και οικονομική βία και συμβαίνει δίπλα μας, στο διπλανό σπίτι και την εργασία”.

Ενημέρωσε για το πώς γίνεται ο εντοπισμός, η ανίχνευση της βίας, για τα συμπτώματα του θύματος, την εικόνα του συνοδού θύτη και την στάση του επαγγελματία υγείας.

Τοποθέτηση έγινε και από αστυνομικό, από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμάτας.

