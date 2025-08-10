eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Θεσσαλονίκης: 45χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος σε μονόζυγο δημοτικού γηπέδου

Απαγχονισμένος σε μονόζυγο δημοτικού γηπέδου στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, βρέθηκε σήμερα το πρωί 45χρονος άντρας.

Τη σορό εντόπισε πολίτης που είχε βγάλει βόλτα το κατοικίδιό του, ο οποίος και ειδοποίησε τις αρχές. Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση για το συμβάν και η εν εξελίξει υπόθεση ερευνάται από τον αστυνομικό σταθμό στο Πανοράματος.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

