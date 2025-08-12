eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025 16:25

Εκκενώσεις οικισμών στη Δυτική Αχαΐα από μεγάλη φωτιά, απειλούνται σπίτια (βίντεο)

Γράφτηκε από την

Εκκενώσεις οικισμών στη Δυτική Αχαΐα από μεγάλη φωτιά, απειλούνται σπίτια (βίντεο)

Premium Strom

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί αρχικά στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου στην Αχαΐα, η οποία λόγω των ανέμων επεκτάθηκε και έτσι εκδόθηκαν νέες οδηγίες από το «112» για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Καμενίτσα, Αχαϊκό, Διδαχέικα, Αλισσός, Λουσικά, Σπαλιαρέικα, προς την Κάτω Αχαΐα.

Στο μέτωπο της φωτιάς, που καίει κοντά σε οικισμούς, επιχειρούν 50 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 18 οχήματα ενώ ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα με 8 αεροσκάφη κι δύο ελικόπτερα να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού. Στην περιοχή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, διακόπτεται η κυκλοφορία από τον κόμβο ΒΙΠΕ προς την εθνική οδό Πατρών – Τριπόλεως με την κυκλοφορία των οχημάτων να διαξάγεται από παράπλευρες οδούς.

Πηγή: ertnews.gr

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις