Ναβαρίνεια 2025

Ο εορτασμός και φέτος των “Ναβαρίνειων”, στην Πύλο, χαρακτηρίσθηκε από την υποτονικότητα των τελευταίων χρόνων, με την απουσία ουσιαστικής εκπροσώπησης των τότε Μεγάλων Δυνάμεων, που συμμετείχαν στη ναυμαχία, αλλά και χωρίς τη συμμετοχή της Ελληνικής Πολιτείας στο ανώτερο, όπως θα ‘πρεπε, επίπεδο.

Η Ναυμαχία στο Ναβαρίνο αποτελεί γεγονός παγκόσμιας σημασίας, συνδέεται με τη ναυμαχία της Ναυπάκτου (1571), το Ανατολικό ζήτημα, τον γεωπολιτικό έλεγχο της Μεσογείου και οπωσδήποτε με τη σωτηρία της επανάστασης και την απελευθέρωσή μας. ΄Ετσι, η Μεσσηνία είχε την ευλογία και την τύχη του ξεκινήματος της επανάστασης, με την απελευθέρωση της Καλαμάτας και την ουσιαστική ολοκλήρωσή της, με τη ναυμαχία στο Ναβαρίνο.

Η παραπάνω ιστορική αλήθεια, προφανώς, και δεν παραχαράσσεται ούτε υποβαθμίζεται ως γεγονός παγκόσμιας σημασίας, από το επίπεδο της εκπροσώπησης ή την πολιτική συγκυρία, τις γεωπολιτικές επιδιώξεις και τα αντιτιθέμενα συμφέροντα, όπως συμβαίνει σήμερα.

Είναι βέβαιο πως η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η απόλυτη τοποθέτηση της πατρίδος μας στην πλευρά των δυτικών δυνάμεων, σε μια σύγκρουση που έχει λάβει πλέον παγκόσμια διάσταση, συνδέεται απολύτως με την υποβάθμιση των Ναβαρίνειων, σε επίπεδο διεθνούς αλλά και εθνικής εκπροσώπησης.

Προφανώς, θεωρείται και είναι πρόβλημα η συνύπαρξη στον εορτασμό για το Ναβαρίνο και μάλιστα στο επίπεδο της υψηλής εκπροσώπησης, εχθρικών σήμερα δυνάμεων, παρότι, πριν από σχεδόν 200 χρόνια, συμμάχησαν, εκτός άλλων επιδιώξεών τους και για την απελευθέρωση του αγωνιζόμενου και ρημαγμένου από τον Ιμπραήμ λαού μας.

Ας είναι. Δικό μας καθήκον είναι η ιστορική ενημέρωση, ο σεβασμός στην αλήθεια και η συνειδητοποίηση πως χωρίς τον μεγάλο ξεσηκωμό του γένους και χωρίς τις αιματηρές θυσίες του λαού μας και επιπλέον χωρίς το φιλελληνικό κίνημα δε θα συνέβαινε το Ναβαρίνο.

΄Αγγλοι, Γάλλοι και Ρώσοι πρέπει να καλούνται και να εκπροσωπούνται στο ανώτερο επίπεδο, κάτι που άλλωστε συνέβαινε ακόμα και στην περίοδο του «ψυχρού πολέμου». Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω την προσφορά των Ευρωπαίων στον εθνικό μας αγώνα, τονίζω και υπενθυμίζω , ιδιαίτερα προς αυτούς που λειτουργούν με σκοπιμότητες, την προσφορά των Ρώσων, με την Φιλική Εταιρεία, τους Υψηλάντηδες, τον Καποδίστρια, τη ρωσική σημαία στα καράβια μας, τους εθνικούς ευεργέτες και πολλά άλλα. Άλλο Ιστορική αλήθεια και άλλο πολιτική συγκυρία και συμφέροντα. Επομένως και η παρουσία της Ρωσίας είναι επιβεβλημένη, ακριβώς, όπως της Αγγλίας και της Γαλλίας, για τη λαμπρότητα του εορτασμού, τη δικαιοσύνη και την ιστορική αλήθεια.

Φυσικά, τα παραπάνω εκτέθηκαν έγκαιρα προς τους αρμόδιους, που διαχειρίζονται τα συμφέροντα της χώρας, οι οποίοι προφανώς έχουν και την αποκλειστική ευθύνη για τις κατευθυντήριες πολιτικές.

Ενόψει, λοιπόν, του 2027, όπου θα συμπληρώνονται τα 2ΟΟ χρόνια από τη ναυμαχία του Ναβαρίνου, επιβάλλεται να υπάρξει από ΤΩΡΑ συγκρότηση της κατάλληλης οργανωτικής επιτροπής για το σχεδιασμό των εορταστικών εκδηλώσεων, που πρέπει να είναι λαμπρές. Πολιτεία, αυτοδιοίκηση και φορείς επιβάλλεται να αθροίσουν δυνάμεις, ώστε οι εορτασμοί να αποτελέσουν, σε επίπεδο οργάνωσης, ποιότητας, σεβασμού στην ιστορία και λαμπρότητας, ευρωπαϊκό γεγονός, ανάλογο με την παγκόσμια σημασία της ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Και με τη συμμετοχή όλων…..

