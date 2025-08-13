Κορωπί: Νεκρός 34χρονος οδηγός αυτοκινήτου μετά από πρόσκρουση σε κατάστημα (βίντεο)

Η ώρα ήταν 03:30 όταν ο 34χρονος οδηγός ενός ΙΧ αυτοκινήτου για άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες έχασε τον έλεγχο του ΙΧ με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να καρφωθεί σε ένα ισόγειο κατάστημα με ανταλλακτικά.

Από την πρόσκρουση ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά όπου κατέστρεψε ολοσχερώς το ισόγειο κατάστημα, το αυτοκίνητο αλλά τον πρώτο όροφο του κτηρίου.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρό ένα άτομο που είναι ο οδηγός του οχήματος το οποίο είχε μεταμορφωθεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Στο σημείο επιχείρησαν 11 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του ΟΤΑ. Οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο ώστε να σβήσουν και την τελευταία εστία φωτιάς. Η αστυνομία απέκλεισε το σημείο προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

